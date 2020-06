Ningún municipio está preparado para respuesta de grupos delincuenciales: Alcaldesa

Roberto Lira

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua resaltó que los operativos realizados el sábado por autoridades federales y estatales son positivos y la respuesta a ellos de grupos delincuenciales son situaciones a las que ningún municipio está preparado, sin embargo, su gobierno continuará atendiendo lo que le corresponda en esas acciones.

Tras los eventos que sucedieron, derivado de la detención de 26 integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona, y que dejaron al menos 21 automóviles y siete negocios incendiados, la presidenta municipal destacó la intervención de la Federación y el estado, sin embargo, lamentó que la parte más afectada haya sido el patrimonio de la ciudadanía.

“Nos duele, nos pesa, lo condenamos porque obviamente esta lucha debe ser contra quienes intentan desestabilizar la tranquilidad en nuestro municipio, nuestro estado, y nos pesa mucho porque finalmente lo que estas acciones han generado es lastimar el patrimonio de los celayenses”, comentó Paniagua Rodríguez.

Aplaude cooperación

Resaltó que se esté trabajando de manera conjunta entre el estado y la Federación, mismos que deberán continuar, por lo que el gobierno municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará cooperando con ellos.

“México, -y yo creo que ningún país- está preparado para vivir este tipo de situaciones; no las merecemos y no debieran estar pasando siquiera, hoy por hoy las estamos viviendo y las estamos sufriendo todos los celayenses y no es correcto y por eso en los trabajos que de manera coordinada estuvieron haciendo la Federación y el estado, qué bueno que lo estén haciendo y que lo continúen haciendo, es su ámbito de competencia y nosotros estaremos reforzando lo que nos toca”, expresó.

Añadió que estos operativos no son informados al Municipio hasta que se están realizando, por lo que la instrucción a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es mantenerse al pendiente.

Pide edil que participe en mesas de seguridad

La regidora por Morena Bárbara Varela Rosales hizo un llamado a la presidenta municipal Elvira Paniagua a participar en las mesas regionales de seguridad y que se deje de lado la política para atender el problema de seguridad en el municipio.

A raíz de los recientes hechos violentos, la edil morenista recordó el llamado que hizo la alcaldesa a nombre del Ayuntamiento a Federación y estado para tener más presencia de las fuerzas de seguridad, y ante la continuidad delictiva debe estar presente en las mesas de seguridad.

“Hoy le pido a la alcaldesa a nombre de miles de celayenses que asista usted o el secretario de Seguridad, de manera permanente, a las mesas regionales de seguridad que se llevan a cabo todas las mañanas”, señaló.

Dijo al Cabildo que buscar la paz para el municipio no se debe basar en la línea de un partido, sino a través de la voluntad de trabajar por un mismo fin.

G.R