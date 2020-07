Ningún anexo está trabajando de manera formal en Celaya: Director de Desarrollo Urbano

Roberto Lira

Celaya.- El director de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega informó que de los diez anexos de los que se tienen conocimiento que existen en el municipio, ninguno cuenta con uso de suelo vigente, además cuatro de ellos cerraron y uno más, aunque se activó, no tiene personas anexadas.

Realizan censo

El funcionario señaló que a raíz de los hechos sucedidos en Irapuato, donde asesinaron a 27 internos de un centro de rehabilitación de adicciones, se realizó un censo de estos espacios en el municipio, basándose en las solicitudes de permisos de uso de suelo que se han recibido en la dependencia.

“Algunos de los que ya había mencionado hoy en día no están laborando, ya cerraron, en total tenemos identificados al día lunes, cuando se hizo el último recorrido, se tiene seis laborando, uno está laborando pero no tiene ningún anexado, pero mientras no cierre está considerado como activo”, comentó el funcionario.

Indicó que los diez establecimientos identificados de este tipo iniciaron el trámite de uso de suelo, pero ninguno dio seguimiento al proceso, por lo tanto, ningún anexo está trabajando de manera formal en el municipio, asimismo, señaló que en el último recorrido de la dependencia se entregó un citatorio a estos establecimientos para regularizarse.

Invitan a regularizarse

Báez Vega señaló que de los diez anexos conocidos en la ciudad seis se encuentran en operación en las colonias Santa María, Lagos, Romeral, Los Olivos, Barrio de Zapote y Ejidal, este último, aunque se encuentra activo no cuenta con personas internadas; los otros cuatro, ubicados en Arboledas, Francisco Juárez, Lagos y Rincón de Tamayo están cerrados. A todos los anexos se les envió un citatorio para regularizar su situación.

Báez Vega explicó que el trámite de uso de suelo de estos centros es igual al de los comercios; requieren del comprobante de propiedad, identificación de quien hace el trámite, el acta constitutiva, que el lugar sea compatible, así como el visto bueno de Protección Civil y Medio Ambiente.