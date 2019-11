Niñas se enfrentan en épica batalla de rap

Los mayores exponentes son hombres pero eso podría cambiar, la prueba de ello son estas dos niñas que se midieron en una épica batalla de rap

México.- Construir frases coherentes en cuestión de segundos y que tengan ritmo es algo que pocos dominan.

Y aunque los mayores exponentes son hombres eso podría cambiar, la prueba de ello son estas dos niñas que se midieron en una épica batalla de rap y todo para saber si una de ellas invitaba a la otra a su fiesta de cumpleaños.

“El próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser”, dijo una de ellas, a lo que la otra respondió.

“Tú no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiera. A mí no me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga para que me empieces a rapear”.

Después de varias rimas a la que no iban a invitar al cumpleaños, ella afirmó que no le importaba lo que le dijera, ya que solo ‘le importaba su familia’.

Finalmente, la otra rapera no supo qué responder, por lo que está claro quién fue la ganadora de la batalla.

