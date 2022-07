La alcaldesa Alejandra Gutiérrez declaró ante la polémica por la niña vestida de policía en León durante honores del pasado lunes

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos calificó como ‘exagerados’ los señalamientos a las imágenes difundidas de ella y una niña vestida de policía en León. No obstante, precisó que respetan los derechos y la voluntad de los niños, luego que la menor habría asistido de por decisión propia.

“En dos ocasiones ella me pidió estar aquí, entonces hay que respetar la voluntad de los niños. (…) Creo que se ha tratado de politizar un tema donde queremos algo positivo, queremos que haya identidad y oír a los niños y a las niñas. Se ha exagerado en el tema y vinculado a otro tipo de situaciones”, se pronunció al respecto.

Lee más del tema: Acusan violación de derechos a niña con equipo táctico en acto de Ale Gutiérrez

La niña asistió a la ceremonia del 11 de julio y formó parte del presidium. Ahí, Gutiérrez Campos la presentó afirmando que era hija de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

La alcaldesa defendió el acto y afirmó que lo que se busca es generar identidad en la población más joven. Luego que en los distintos eventos a los que asiste le han pedido formar parte de los honores a la bandera.

“Quiero puntualizar el porqué, una de las principales cosas que tenemos que trabajar es generar identidad en nuestros niños, niñas y jóvenes. Hay un estudio que establece que son los que menos identidad y amor tienen por su ciudad. (…) Por eso invitamos cada lunes a diferentes escuelas, cómo vienen vestidos, yo no lo determino”, declaró.

La polémica por la niña vestida de policía en León

Entre los principales señalamientos por la niña ‘policía’ surgió el de la organización Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. Esta consideró que las acciones violaron su derecho a una vida libre de violencia, además de posible corrupción de menores.

Al respecto el comisionado de Seguridad Pública, Víctor Aguirre Armenta, aseguró que analizaron estándares y tratados internacionales, nacionales y locales relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes. Ello, a petición de la alcaldesa, y tras lo que concluyeron que no hubo ninguna violación a sus derechos, calificando los pronunciamientos de “adultocentristas”.

Lee también: PAN: ‘incongruente’ sanción leve del TEEG contra Sheffield

“En este caso no se viola ningún derecho para esta niña. Por el contrario, se está considerando el libre desarrollo de la personalidad. Los niños pueden tomar decisiones y ella tomó la decisión de estar aquí y vestirse de la forma en que lo hizo. Nuestra presidenta ha cumplido con la escucha de los menores. Hasta este momento no he escuchado a ninguno que se pronuncie como lo han hecho los adultos”, respondió el funcionario a petición de Alejandra Gutiérrez.

Te puede interesar:

ac