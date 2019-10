Niña se niega a responder pregunta de matemáticas al considerarla ofensiva

La pequeña de 10 años manifestó que comparar el peso de sus compañeros era malo y escribió un mensaje para hacérselo saber a su maestra

Estados Unidos.- Una estudiante de cuarto grado en Utah se negó a responder una pregunta de matemáticas porque dice que fue grosera.

El problema de matemáticas, que forma parte del plan de estudios proporcionado por Eureka Math, les pidió a los estudiantes que compararan el peso de las niñas.

Rhythm Pacheco rodeó la pregunta y escribió: “¡Qué! ¡Esto es ofensivo! Lo siento, no escribiré esto, es grosero”.

Rhytm temía que la maestra tomara a mal su anotación, por lo que en una nota aparte le explicó por qué había decidido no responder la pregunta.

“No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm”.

Su madre dice que ella apoya completamente eso.

“Estaba comparando el peso de las niñas. Dice que la tabla de la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado, cuánto más pesado es Isabell que el estudiante más liviano”, dijo Naomi Pacheco.

“Pensé que era ofensivo. Las chicas no deberían compararse entre sí, y sé que era un problema matemático, pero no pensé que eso estuviera realmente bien”, dice Rhythm.

Naomi dice que es una manera irresponsable de enseñar a los niños a hacer matemáticas.

La escuela fue receptiva y dice que nunca antes tuvieron un problema con las preguntas de Eureka Math.

