Niña recibe ‘el peor regalo de Navidad’ y su reacción se vuelve viral

Un padre quiso saber la reacción que tendría su pequeña al recibir un ‘mal’ presentes pero no esperaba lo que la niña diría

Redacción

Estados Unidos.- Todos hemos recibido un regalo decepcionante, en estas fiestas ocurre con especial recurrencia y no es raro tener que fingir una sonrisa para esa persona que te dio un suéter que pica o un libro de autoayuda cuando tu pediste algo completamente diferente.

Pues al parecer, un padre quiso saber cómo reaccionaría su pequeña hija ante lo que sería “el peor regalo de Navidad”, de acuerdo a su mensaje en su cuenta de Twitter.

Junto a su esposa planearon la broma envolviendo un plátano en papel de regalo y entregándoselo a la niña. Pero lo que no esperaban era que la reacción de su hija fuera tan inocente y pura que no solo conmovió a sus padres sino a cientos de miles de internautas en todo el mundo.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m

— LGND (@iamlgndfrvr) December 20, 2019