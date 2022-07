La niña quemada en Jalisco se encontraba en el albergue desde el 30 de junio; acusó tortura y agresiones por parte del personal

Staff Correo

Ciudad de México.- A pocos días de que se dieran a conocer casos como los de Luz Raquel Padilla y Margarita Ceceña Martínez, sale otro caso de una mujer quemada, en este caso se trata de una niña de 11 años.

La menor acusó tortura y ser quemada por personal dl albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza” que opera de manera ilegal en Tonalá, Jalisco.

Su madre, Mónica contó que la niña ingresó el 30 de junio por ansiedad severa y agresión, en su búsqueda por ayudarla, tuvo buenas referencias del albergue y la inscribió ahí. Le cobraban 300 pesos a la semana.

Lee también: A Margarita la quemaron viva sus familiares; autoridades ignoraron su denuncia

El 22 de julio, aparentemente buscando detener una crisis en que la niña se rascaba compulsivamente, el personal la roció con alcohol para que le ardiera la piel. Sin embargo, otro de ellos le habría intentado someter con una pistola taser que al prenderse inició la combustión.

“Dejas de rascarte te vamos a echar alcohol. Entonces ella no obedeció y siguió haciéndolo. Entre cinco personas, cuatro hombres y una mujer, la agarran para echarle alcohol, uno de ellos le echa el alcohol y el otro le da un toque con una carga”, explicó la madre de la niña.

Ese viernes no le avisaron a Mónica, hasta el día siguiente el propietario del centro le informó de la agresión. Además intentaron que todo pasara como un accidente.

“Ellos quisieron manejarlo como un accidente y no fue así. La niña los acusó enfrente de ellos, me dice ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)’, y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión”, contó la madre.

El fuego le había causado quemaduras de segundo grado en el 13 por ciento de su cuerpo, en el tórax, brazo izquierdo y abdomen.

La recuperación y una exigencia por justicia

Tras los hechos, Mónica acudió a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Menores de Edad “Ciudad Niñez” a levantar una denuncia. Además a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica, pero la canalizaron hacia el Centro Médico.

Ahí la sometieron a una primera cirugía plástica. Se espera que tenga otra el próximo jueves, cuando se decidirá si se le injerta piel.

Mónica exige que haya justicia y se le haga pagar a todos los que estuvieron involucrados. Por eso pide apoyo de un abogado o de las autoridades para agilizar el caso.

Aparentemente en el lugar había más niños en posible condición de riesgo ya que también presuntamente son víctimas de tortura. En el mismo lugar se estaría atendiendo a adultos con adicciones.

Lee más: ¡No nos cuidan! El reclamo en las manifestaciones por feminicidio de Raquel

1er semestre suma 47 mujeres quemadas en México

En los primeros seis meses de 2022, 47 mujeres fueron quemadas de forma intencional en México. Esto quiere decir que en promedio se cometieron entre uno y dos ataques semanales. Así lo revelan datos de la Secretaría de Salud Federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país.

De estos casos, en 29 el ataque se habría dado en un ambiente de violencia familiar, mientras que en 18 el agresor no tenía relación de parentesco.

Además, solo 28 de estos casos se dieron a conocer al Ministerio Público, de acuerdo con los registros médicos.

Trece de las víctimas tenían 17 años o menos, aunque una apenas contaba con meses de nacida. El resto, es decir 35, eran mujeres de 18 años o más.

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, señaló que es difícil determinar si la crueldad con la que se cometen las violencias contra las mujeres ha aumentado o si hay una modalidad que resulte más agresiva. Pero señaló que en todos los casos la agresión se da para hacerlas sufrir.

Resaltó que estas tentativas de homicidio son una forma de marcarlas de por vida.

Te puede interesar:

LC