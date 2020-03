Niña de un año es abandonada y amarrada en una banca en Puebla

Redacción

Puebla. – Los elementos de la Policía encontraron a una niña, de tan sólo un año y medio, abandonada en un parque.

La pequeña estaba atada por la cintura con un objeto de metal a una de las bancas, junto había un cartel. Esto ocurrió en Paseo Bravo en un parque ubicado a cinco calles del Zócalo.

Después de este hallazgo, los oficiales detuvieron a una mujer, la presunta madre, en un restaurante ubicado en las calles 11 Sur y 5 poniente.

El cartel decía: “si no me dejaron tener a mis bebés juntos, entonces no la quiero”. Los testigos comentaron que prefirieron llamar a las autoridades antes que desatarla.

G.R