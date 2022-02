Redacción

Estados Unidos.- “Nightmare Alley” o “El callejón de las almas perdidas” de Guillermo del Toro fue nominada al Oscar en cuatro categorías de la próxima entrega del premio de la Academia.

Te puede interesar: Guillermo del Toro vuelve a Guadalajara para su próxima película animada

Las categorías en las que el filme de Del Toro compite son: Mejor Película, Diseño de vestuario, Fotografía y Diseño de producción.

Sin embargo, en la categoría de Mejor Película, el cineasta mexicano no la tiene fácil, pues competirá por el premio contra los largometrajes “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “The Power of the Dog” y “West Side Story”.

Cabe recordar que en el 2018 Guillermo del Toro fue ganador de cuatro Oscares por su película “La forma del agua”, entre ellos Mejor Director y Película

“Nightmare Alley” de Guillermo del Toro es nominada al Oscar

En la parte de Diseño de Vestuario, que es una de los grandes logros que la crítica ha destacado que posee el filme, Del Toro se tendrá que enfrentar a películas como “Cruella”, “Cyrano”, “Dune” y “West Side Story”.

En cuanto a Diseño de Producción, la película de Guillermo competirá con “Dune”, “The Power of the Dog”, “The Tragedy of McBeth” y “West Side Story”.

Por último en la categoría de Fotografía, si desea ganar el tapatío en este rubro tendrá que vencer a los filmes “Dune”, “The Power of the Dog”, “The Tragedy of McBeth” y “West Side Story”.

La ceremonia 2022 del Academy Award se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Con información de agencia SUN

MD