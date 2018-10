Niegan treta en penal de Walter González en el encuentro León-Cruz Azul

El dirigente del conjunto verde compartió que la jugada del cobro del penal ya fue analizada por la directiva del Club León, por lo que aseguró que fue únicamente una falla en el cobro

Pablo Ruíz

León.- Rodrigo Fernández, Vicepresidente Deportivo del Club León negó rotundamente algún amaño de partido luego de que un gesto del jugador paraguayo Walter González en su cobro de penal en Copa Mx levantara controversia. El directivo aseguró que no existe nada raro en la acción, por lo que solo se enfocan en ingresar a la liguilla del presente torneo.

Los estragos de la eliminación del León en la Copa Mx siguen en el feudo felino luego de la polémica que desató el cobro de penal donde Walter González falló desde los once pasos, mismo que ha sido criticado por la forma en como gesticula y como golpea el balón.

Ante tal situación, el directivo de la institución felina, descartó que haya algo ‘raro’ dentro de la acción donde Guillermo Allison, guardameta de Cruz Azul detuvo el disparo de Walter luego de una seña que realizó con la lengua; Fernández indicó que en los años en los que ha estado dentro del futbol jamás ha visto algo que tenga que ver con el arreglo de partidos.

“Me extraña que se comente eso (amaño), en todo lo que llevo dentro del futbol como jugador y directivo nunca me ha tocado nada, se habla de ese tema con Morelia y Monterrey. En el caso de Walter puedo asegurar que no, no es un jugador que este pensando en cobrar mal, de ninguna manera pasa por nuestra mente ni por la del equipo, así se han fallado miles de penales y esa jugada fue así, no comparto los señalamientos”, dijo Fernández.

Así mismo, el dirigente del conjunto verde compartió que la jugada del cobro de penal ya fue analizada por la directiva del Club León, por lo que aseguró que fue únicamente una falla en el cobro pero sin intención, por lo que pidió que se analice a fondo incluso interrogando a los implicados, que en el caso fueron el arquero Allison y el paraguayo González.

“No hay amaño, analizamos el cobro y vemos que le pega mal, pero de ahí a que haya mala intención o que le diga al portero a donde lo va cobrar por supuesto que no, son fracciones de segundo donde se intenta engañar o fintar, pero lo mejor sería preguntarles a los jugadores; estoy seguro que no hay amaño”, mencionó Rodrigo Fernández.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la acción del futbolista de la Fiera, sin embargo, la directiva del León encabezada por Jesús Martínez y Rodrigo Fernández no tomarán cartas en el asunto al considerar que fue una acción normal.