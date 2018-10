Niegan sea obligado ratificar a Zamarripa

El procurador ya tiene un nombramiento y no se le ha removido, por lo que su cargo aún es vigente, asegura Plinio Martínez

Catalina Reyes

Guanajuato.- El nombramiento del procurador de Justicia no tiene que ser ratificado por el Congreso del Estado, porque como ni la Constitución ni las leyes orgánicas del Ejecutivo y del Ministerio Público establecen que el nombramiento que le dio Miguel Márquez tenga un periodo, su cargo sigue vigente, afirmó Plinio Martínez Tafolla, hasta ayer director del Instituto de Investigaciones Legislativas.

“De acuerdo con la Teoría Política y Administrativa, el gobierno es uno solo; el gobierno de Guanajuato no cambia porque haya cambiado el titular. El gobierno no cambia, es uno mismo, sólo cambian los funcionarios”, explicó.

“Si el procurador de Justicia ya tiene un nombramiento y ya pasó por un proceso de ratificación, si este funcionario no ha renunciado, no ha sido removido ni ha tenido una ausencia definitiva, entonces su nombramiento sigue vigente”, afirmó, y aseguró que esto está fundamentado en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. “Por lo tanto, no hay una obligación legal de que sea ratificado”, afirmó Martínez Tafolla.

“Como ni la Constitución actual ni la anterior le fijan una duración, entonces todo eso me lleva a concluir que el procurador de Justicia no debe ser ratificado”, sostuvo.

La interpretación del especialista

Martínez Tafoya agregó que ya fue derogado el párrafo del artículo 63 de la Constitución del Estado en donde se establecía que el procurador de Justicia tenía que ser ratificado por el gobernador, y en su lugar está el del fiscal general, que está condicionado a la entrada en vigor de la Fiscalía General Federal, por lo tanto todavía no aplica.

Entonces, desde el punto de vista del también excoordinador jurídico del gobierno del estado, los artículos señalados en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público (MP) se puede suponer que están tácitamente derogados, puesto que son normas secundarias.

“Desde el punto de vista de la teoría política y administrativa, desde mi punto de vista no aplica” la interpretación de que todavía está vigente el artículo 63, en la parte que señala que el procurador de Justicia tiene que ser ratificado por el gobernador, por el hecho de que el nombramiento de la Fiscalía General todavía no rige, dijo quien hasta ayer fungió como director del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Acomodan las leyes como les conviene, señalan empresarios Daniel Vilches/León “A los políticos les encanta acomodarse las leyes como les conviene”, opina el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, acerca de la discusión sobre la no ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El empresario leonés destacó que, aunque no sea una obligación de estado lanzar esta propuesta al Poder Legislativo para que sea votado dicho perfil, lo más sano es que así sea, debido a las condiciones en las que se encuentra la entidad en materia de procuración de justicia y seguridad. “Está clarísimo que tiene que haber una ratificación por el pleno de los diputados, pero además, aunque no lo tuviera, eso es lo más natural, lo más sano y lo más transparente. Aquí es nada más el tratar de evitar un debate en el Congreso del Estado, paradójicamente que es donde se deben de dar los debates de la conveniencia o no de ratificar”, expresó. Les falta visión, dice Sánchez Castellanos Agregó que lo único que dejan ver es que hay una falta de visión, sobre todo porque la ciudadanía sí está a favor de los debates públicos para tomar las mejores decisiones y escuchar propuestas, argumentos y opiniones de parte del Legislativo. “Si los diputados mayoritarios logran hacer que esto no se discuta en el pleno, van a ver perdido más de lo que ganan con no haberlo sometido a un debate. A veces es inexplicable como no pueden tener la visión para ver lo que les hace más daño. Los ciudadanos queremos que se debata públicamente todo. Es una mala señal que se quiera acomodar la ley al antojo de los diputados”, declaró el líder del Consejo Coordinadro Empresarial.

