Niegan represalia contra policías por altercado con hermanos de alcalde

El titular de Asuntos Internos argumentó como motivo de despido, faltas anteriores como no llenar bien un reporte luego de chocar una patrulla y una falta que comprobó Derechos Humanos

Karla Silva

Silao.- Sobre el despido de dos elementos de la Policía municipal, el titular de Asuntos Internos, Ismael López Morales confirmó que se integró un expediente que finalizó en la baja de los agentes y que éstos se negaron a firmar la notificación de la separación de cargo.

Ello porque el 3 de octubre se les abrió la investigación derivado de la detención de un hombre que otros compañeros realizaron el 30 de septiembre y que aseguró, los involucrados no pusieron a disposición; basado solamente en el reporte presentado por el coordinador de jueces calificadores, Saúl Gómez Rodríguez, sin embargo aceptó que no permitieron a los implicados enfrentar este caso.

Por tal motivo, “me empecé a hacer llegar de documentales para integrar más elementos de prueba al expediente, por ello le solicité al director general antecedentes de cada uno ellos”. Dijo no haber visto videos de vigilancia internos para corroborar si el detenido llegó o no al edificio de Seguridad.

“Me basé únicamente en la documental que elabora y firma el mismo coordinador de Juez Calificador (…) no los tomé en cuenta porque literalmente como elemento de prueba, me fui únicamente a esta documental que es un documento de autoridad”.

Uno estaba advertido

Luego de que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato hiciera una recomendación al Municipio al comprobar que Edgar Manuel (uno de los elementos despedidos) no presentó a valoración médica a un sujeto que se fracturó el brazo al intentar escapar de un asalto a una sucursal del banco Banorte en 2017 “se le apercibe que para otra ocasión (de cometer una falta) iba a ser una sanción mayor”.

A este caso se suman presuntas detonaciones de arma de fuego que en mayo habría realizado Edgar Manuel a bordo de un vehículo oficial y en “estado inconveniente”, ante la declaración de un efectivo y sin evidencia según se deduce de las propias declaraciones del titular de Asuntos Internos.

Llenó mal un reporte

La omisión de Isidro Javier fue no establecer en el parte informativo que al intentar esquivar un auto con el que se impactó en días recientes, giró el volante de la patrulla que conducía y chocó contra un poste: “Hay un tercer vehículo que tiene daños y él no lo cita”; el oficial resultó lesionado y debió ser trasladado para recibir atención médica. “Son omisiones que ellos mismos van incurriendo y desafortunadamente se van generando actos indebidos”.

El funcionario aseguró desconocer el caso de los hermanos del alcalde: “Yo lo ignoro (…) si dicen ellos que acudieron, ¿por qué no lo hicieron (detenerlos)?”. Existen videos grabados durante el altercado pero al no haber queja o denuncia, no hay participación de la dependencia. Ismael López Morales negó que se trate de una represalia por este hecho.

Lee también:

Comentarios

Comentarios