Niegan nueva consulta para delegado en San Luis Rey

La decisión se tomó luego del conflicto que se tuvo el fin de semana en donde se constató que un empleado municipal participaba en una de las dos planillas que participaban en las elecciones

Roberto Lira

Celaya.- La Comisión de Gobierno y Reglamentos determinó no realizar una nueva consulta en la comunidad de San Luis Rey y anuló de manera definitiva la fórmula de Damián Monzón Montoya, mismo que señaló que apelará esta decisión.

Este martes fueron llamados las dos fórmulas para aclarar los hechos del fin de semana, donde Roberto Zamudio, aspirante a delegado de esta comunidad denunció que en la fórmula contraria el aspirante a subdelegado, Esteban Pichardo, es trabajador municipal y no podía contender a este cargo, lo que terminó por anular la planilla completa. Esta denuncia se realizó el pasado viernes, dos días antes de la consulta ciudad que se realizó en las delegaciones rurales del municipio, y que dejó sin la oportunidad de elegir a los habitantes de San Luis Rey, quienes molestos se manifestaron en presidencia el día de la elección de delegados.

“Por parte de él (Damián Monzón) nos enteramos que no asistió a qué se le notificara, por lo que la comisión determinó que ya no se haga una nueva consulta y quedó solo una fórmula inscrita en San Luis Rey. Ya no va haber consulta… ya es facultad de la presidenta municipal si va a dejar que la fórmula registrada sea la que represente a San Luis Rey como delegados”, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentos Ezequiel Mancera Martínez.

Asimismo dijo que el tiempo con que fue avisado Monzón Montoya de su anulación fue el suficiente toda vez que no se realizaba la consulta, sin embargo dijo que ya no se podía hacer ninguna cambio en la fórmula, pues ya se habían desahogado la etapa de correcciones.

Por su parte Damián Monzón Montoya dijo que es decepcionate como manejaron su caso al interior de esta comisión, pues en una primera instancia validaron su registro y dos días antes de la consulta y sin oportunidad de defenderse echaron a bajo su fórmula.

“Me siento decepcionado porque aquí en la presidencia de Celaya no están respetando, ni trabajando como se debe de trabajar, tal motivo de que sí están aceptando una fórmula que ahorita dicen que es ilegal, como que no es congruente eso, porque ellos mismos están aceptándola sellando y llega el momento que dicen no es válida, están jugando o no es cosa seria ellos como servidores públicos que son, en su trabajo o deja mucho que desear”, señaló.

Asimismo dijo que apelara esta decisión y continuará en las instancias correspondientes para ser tomado en cuenta en una consulta ciudadana.

Posteriormente, alrededor de las cuatro de la tarde, un grupo de 20 personas acudió a presidencia municipal para exigir que se realice una consulta pública en San Luis Rey. El regidor Exequiel Mancera atendió a los habitantes de esta localidad, les explicó el proceso y la razón por la cual no se realizó la consulta, sin embargo los pobladores le señalaron que quieren un cambio en la delegación de la comunidad, pues el actual delegado Domitilo Salinas, y Roberto Zamudio se han turnado en el cargo desde hace varios años y buscan benficios solo para sus familias y amigos, además el actual aspirante presume y se burla que será el siguiente delegado.

Al respecto, el regidor les aclaró que la decisión sobre quien será el delegado no se ha tomado, actualmente solo hay un registro que será presentado a la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, quien definirá si este será propuesto al ayuntamiento para ser delegado.

Asimismo, el edil redactó un documento a los pobladores donde expuso el sentir de la población sobre el proceso y la no aceptación de Roberto Zamudio como delegado, mismo que será entregado a la alcaldesa para que lo tome en consideración.

RC