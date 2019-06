No fue por nepotismo promoción de empleada del Legislativo

El salto de nivel 4 a 8 de la hija de una trabajadora panista del Congreso no se dio por ‘palancas’; la joven pidió licencia de un puesto para acceder a otro, fue la justificación del secretario

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ricardo Narváez afirmó que no tiene nada que ver si las personas tienen una afiliación a un partido político o si tienen familiares en el Congreso Local como el caso de Mariana Patricia González Díaz quien es hija de la directora de Tecnologías de la Información del Legislativo, Patricia Díaz Sánchez quien está adscrita al padrón de militantes del PAN.

Señaló la joven pidió licencia para un puesto con nivel tabular 4, la cual se le otorgó hasta el 2021 para poder acceder a un nivel 8 como auditor por contrato temporal con un salario superior a los 22 mil pesos

Al respecto, el director de Administración, Omar Mares señaló que Mariana Patricia González ingreso en la pasada legislatura y tras la renuncia de dos de sus superiores (nivel 11 y 8) ella asumió las funciones y “con el perfil que ella estuvo construyendo aunado a los estudios que tiene se dieron las condiciones para que tuviera el perfil de las actividades que ya lleva a cabo”.

Por lo que aseguró que no influyó la madre de joven en dicha contratación.

Sin embargo, para el diputado del PRI, José Huerta Aboytes integrante de la Comisión de Administración, Omar Mares se excedió en dicha contratación pues el proceso para ello debió ser más “pulcro” y pasar por la aprobación de dicha comisión, por lo que aseguró que indagará en el tema.

Dijo que “aún si la Dirección de Administración hizo uso de facultades, si bien pudieron estar apegadas a derecho, creo que no dejan de ser excesivas, no pasaron por la Comisión de Administración sino que las tomó el director en cuyo caso no estoy de acuerdo (…) tenemos que tener cuidado, hay veces que no hay que interpretar la ley como una cuchara grande para servirse como les va en gana”.