Niegan cierre de tienda para reforzar el techo

Las instalaciones de la Comercial Mexicana en la Plaza Pozuelos de la capital han estado en remodelación desde hace tiempo, pero las labores no pueden concluir debido a que no se les permite cerrar áreas de venta

Catalina Reyes

Guanajuato.- Desde el año pasado se está trabajando en el reforzamiento en las trabes del techo que tiene la Comercial Mexicana de Plaza Pozuelos, porque es un local propiedad del ISSEG que se renta al supermercado, y no pueden acabar porque no les permiten cerrar áreas de venta para realizar las obras.

Así lo informó Jorge Ivo Martínez Plaza, constructor a cargo de los trabajos, a Arturo Durán Miranda, secretario de Obra Pública del Estado, durante un recorrido que hizo el funcionario de supervisión de los trabajos.

El constructor le explicó que la gran dificultad que han tenido para trabajar es que la tienda sólo les permite hacerlo de noche para no interrumpir las ventas, así que lo hacen de las 10:30 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

Otra dificultad, añadió, son los plafones del techo y las áreas de refrigeradores, que no se pueden mover y aun así se tiene que trabajar en el reforzamiento del techo.

El secretario de Obra Pública le planteó a Francisco Martínez Mata, gerente de la tienda, si podían cerrar toda una área para poder trabajar 24 horas seguidas, pero la respuesta fue que no. “Lo veo muy complicado, porque no me lo autorizarían mis superiores, porque tenemos que estar operando al 100% en la tienda”, explicó.

*EZM