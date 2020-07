Niegan apoyo de diesel a transportistas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el incremento en los costos operativos del servicio de transporte urbano, los concesionarios transportistas solicitaron al gobierno municipal que les dé un subsidio para la adquisición de diésel, sin embargo el director de Tránsito y Transporte, Luis Rivera Almanza afirmó que esto es imposible pues no se cuenta con recurso para ello.

El funcionario municipal mencionó que la semana pasada se reunió con los concesionarios del transporte público, quienes les hicieron varias peticiones, entre ellas que se les dote un subsidio para poder contar con el combustible y continuar dando el servicio.

“En este sentido, la verdad es que no hay un recurso o una partida como tal, entonces no hay posibilidad de que se les pueda dar este subsidio a los transportistas, no hay ninguna posibilidad”.

Especificó que la petición de los transportistas era que se les otorgara el 100% del diésel que representaba alrededor de mil 800 pesos diarios por cada unidad que circula en la ciudad, tomando en cuenta que diariamente circulan entre 120 y 130 camiones.

Por lo que Luis Rivera acotó que “la verdad es que para el Municipio sí es un gasto muy fuerte, el municipio también ha sido afectado en cuanto a los ingresos que se han reportado y no hay ninguna posibilidad (…) entonces para las unidades que andan circulando el día de hoy, es un gasto demasiado complicado y no hay ninguna posibilidad”.

Y es que a decir de los concesionarios, atraviesan por una situación financiera difícil que se agravó con la crisis sanitaria por el Covid-19, por lo que el director de Tránsito afirmó que en caso de que los empresarios transportistas retiren sus unidades, el gobierno municipal volvería a dar permisos de transporte extraordinarios para que otros empresarios atiendan a la ciudadanía.