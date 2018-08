Niegan acceso a los brigadistas contra el Dengue

El funcionario estatal resaltó que León es uno de los municipios donde hay mayor resistencia de los ciudadanos de permitir que estas brigadas revisen las condiciones de los hogares

León.- El titular de la Secretaría de Salud en el estado, Daniel Alberto Díaz Martínez insistió en que en Guanajuato prevalece la poca participación de la ciudadanía para permitir el acceso de los brigadistas encargados de prevenir la proliferación del mosquito del dengue a sus casas.

El funcionario estatal resaltó que León es uno de los municipios donde hay mayor resistencia de los ciudadanos de permitir que estas brigadas revisen las condiciones de los hogares para evitar que el mosco se reproduzca.

“Si no hay mosco, no hay Dengue, no hay Zika, no hay Chikungunya, entonces quienes no nos dejan entrar a su casa, sí están poniendo en riesgo a su familia y a vecinos”, resaltó.

Agregó que la dependencia estatal ha implementado turnos dobles para regresar a las colonias donde existe la negativa de la ciudadanía de participar o donde no se encontró a nadie en su domicilio.

El doctor destacó que en Guanajuato, el año pasado el brote infectó a más de 4 mil personas de dengue y que por las acciones que se emprendió se logró disminuir a 9 casos confirmados de los 600 que tuvieron sospecha.

