Niegan a Padrés la liberación, rechazan oferta del ‘Jefe Diego’

Aunque el predio ofrecido por el panista para la liberación del exgobernador esta valuado en más de 402 mdp, un juez no permitió considerar la garantía

Redacción

México.- Un juez federal en la Ciudad de México frenó la posibilidad de que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, salga de la cárcel pues consideró que el predio ofrecido en hipoteca por Diego Fernández de Cevallos no alcanzó para garantizar que no se dará a la fuga.

El predio que el Jefe Diego ofreció para cubrir una garantía de 100 millones de pesos impuesta a Padrés para llevar su proceso por defraudación fiscal en Libertad está ubicado en Acapulco, Guerrero y está valuado en 402 mdp, razón por la que Antonio Lozano Gracia, abogado de Padrés consideró inexplicable y aberrante la decisión del juez.

“De una manera absolutamente inexplicable el juzgado doce no está teniendo por satisfecha la garantía”, dijo vía telefónica.

“Esta determinación aberrante rompe con toda lógica, afecta gravemente a una persona que tendría el derecho de estar gozando de su libertad y afecta sus derechos humanos”.

El juez señaló que si bien en el avalúo presentado por la defensa el inmueble tiene un valor mayor al de la garantía requerida, el valor catastral no alcanza los 100 millones de pesos.

Con información de El Universal