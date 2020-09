Niega Ugalde mala actuación de policías durante detención de menor agredida

María Espino

Guanajuato.- Pintan de azul la parte frontal baja del emblemático mirador de El Pípila y las reacciones de indignación por parte de la ciudadanía a través de redes sociales no se hicieron esperar y aunque hubo algunos que dijeron que el espacio se ve bonito, la gran mayoría manifestó que fue una acción de mal gusto, un acto arbitrario.

Los internautas molestos piden la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a las autoridades municipales una explicación, además solicitan se despinte la barda ya que consideran es un atentado contra el patrimonio de los guanajuatenses.

De manera extraoficial y por fuentes cercanas a Presidencia municipal, se supo que el mirador del el Pípila fue pintado de azul por orden del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, exclusivamente para el evento que tuvo lugar en este sitio el martes para anunciar que la imagen del Pípila aparecerá en el boleto de la Lotería Nacional y después se le devolvería su color original.

De los primeros en comentar su descuerdo fue el priista Francisco Arroyo Vieyra, quien subió una foto donde se aprecia a lo lejos la barda hecha a base de cantera rosa en donde opinó “Que pena, el Pípila invadido”, luego dijo “Es una nacada. Debería de ser un color neutro”, esto en respuesta a Bárbara B. Dobarganes quien expresó “cuando menos que le cambien el azul para que no resalte. Así es en todos lados”.

Carlos Ortiz Montaño, ex candidato a la presidencia de la capital y ex regidor del Ayuntamiento por parte del PVEM, acompañado de imágenes en las que parece la Alhóndiga de Granditas en color azul escribió “Si pintaron presidencia municipal, pasajes históricos y hasta el mirador del Pípila de color azul, ¿por qué no la Alhóndiga de Granaditas? Próximamente espérala con su fachada enjarrada y en color azul. ¿Y el INAH? GRANDES LOGROS EN DOS AÑOS… Lo bueno que ya casi se van #PANyCirco”.

Roberto Loya Hernández, ex candidato a la alcaldía capitalina y actual subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, externó “no es posible, pintaron la cantera, acorrientan nuestros monumentos, sólo a un ignorante se le ocurre. Urge Intervención del INAH, es un verdadero atentado a nuestro patrimonio”.

Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, regidor de MORENA en el actual Ayuntamiento, sin entrar en detalles opinó “acciones que se Notan (Para mal).

Por parte del PRD Guanajuato municipio hicieron público su posicionamiento al respecto e incluso hacen un llamado al gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez, “dañar de esta manera los monumentos históricos de Guanajuato es una aberración, debe, inmediatamente, intervenir el INAH, esto ya fue el colmo, dañar la cantera para pintarla, dejemos ya de lado que sea de color azul, tal como el partido político en el poder, qué pensará nuestro Gobernador Diego Sinhue, el PAN Estatal con Román Cifuentes? Navarro, vete ya por favor”.

Un atentado contra el monumento

Hubo varios como Lorena Pastrano, que recordaron lo próximo que están las siguientes elecciones y el tiempo de campaña y advirtieron la orientación de sus votos, “los ciudadanos podemos parar éste mal gobierno, se debe actuar, el pueblo pone, el pueblo quita, desde que entró éste personaje que se dice llamar alcalde, empezó a saquear a la capital, hay que actuar, ni un voto más para éste tipo”.

Juan López señaló que “independientemente de que se trate de cantera o piedra el hecho atenta contra el monumento, esto no es nuevo de este tipo, viola o se pasa la ley. Desde que era diputado, cuando sin permiso quitó las puertas de madera de la cantina el chihuahua, remodela su hotel, convierte casas catalogadas en bares autorizando terrazas, cuando tumbo la barda en la presidencia, ahora esto de la cantera, todo los guanajuatenses saben que la cantera no se debe pintar. Los ciudadanos ponen los ciudadanos quitan. Hagamos valer la constitución. Lo que hay que valorar si es cantera o es piedra, de cualquier modo es atentado contra monumentos. Todo lo hace para estar en los focos, para la elección”.

Carlos Luna, mencionó “así son los políticos, es el costo de la alternancia política, se le olvidó mencionar los autobuses urbanos color azul. Jajaja hasta la Deportiva “Arnulfo Vázquez Nieto” la pintaron azul, bueno él una vez entrego la Presidencia Municipal al Dr. Eduardo Romero Hicks, es como un agradecimiento”, comentario al que se sumó el de Iris Rodraz, que aseguró que el DIF también ya lo están pintando de azul”.

Luna Raul, “A parte de que es una campaña anticipada, es una verdadera vergüenza”, mientras que Ramón Alvarado dijo “Se ve horroroso” y Rodrigo Gsg, otro internauta, “Pésimo gusto pero sobre todo una enorme falta de respeto para cualquier guanajuatense”.

Rodolfo Israel Lara Rodríguez dijo, “Yo soy panista y hasta esto se me hace ya bastante excesivo, ya nada más faltó ponerle el logo del partido y nombre del alcalde ¿no?

Algunos internautas como Rocío Salazar, dijeron que “de por si se ve horrible el mirador con tanta invasión” y pidieron a la autoridad correspondiente explicación del tema, Pero antes de terminar de pintar eso, ¿por qué nadie dijo nada? Ahora que lo limpien con cepillo de dientes aunque duren toda la vida para que valoren el patrimonio de una ciudad. Ojalá le pongan nombre y apellido a quien lo autorizo y se hagan responsables”. A lo anterior se sumó el comentario de Alba Carolina Ramírez Jasso, “como ciudadanos, exijamos el rescate de nuestro patrimonio. El Presidente municipal ha dañado el patrimonio histórico de todas y todos los capitalismos”.

Otros más como Lupita Ye, consideraron que esta acción “es un acto de vandalismo”, opinión que respaldó Ferdinand Magno diciendo “Roberto Loya cierto, un vándalo de cuello blanco”.

En Valle “los perros van de azul pitufo”

Las comparaciones con acciones en otro municipio también parecieron, como la de José Luis Nieto Montoya que dijo “en Valle pintaron hasta a los perros de azul pitufo”.

Hubo quien, como Josué Palafox Nieto, pidió comprensión pus resaltó que “como de lo único que se habla es de balaceras y muertos ya quiere cambiar un poco el tema”.

Claudia López, aunque no se dijo a favor opinó, “la administración pasada recortó parte de la entrada al monumento y cambió sus acabados y el INAH no dijo nada, no creo que la pintura de la barda les importe un comino. Ahora el color, hay una paleta de colores que puede usarse y ese azul es uno de ellos, no digo que este a favor porque además no creo que fuera necesario, pero no infringieron ninguna norma”.

“No hagan corajes. Se van a arrugar del cutis. El azul es un lindo color. Saludos.”, es la opinión de Octavio y un comentario más hecho desde la página Lagrilla Del grillo pidiendo al actual año que ya le pare con las sorpresas “2020…. ¡Por favor ya párale!

