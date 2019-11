Niega Sheffield que incremento de homicidios en Guanajuato se deba al ‘huachicoleo’

Recalco que el robo de hidrocarburo va a la baja, sin embargo la inseguridad en el estado continua en crímenes como el robo y delitos del fuero común

Daniel Vilches

León.- El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla negó que el incremento de los homicidios dolosos en Guanajuato se deba al robo de hidrocarburo, sino a otros delitos que son del fuero común.

Destacó que en Guanajuato persiste el problema de inseguridad a grado de que sigue colocándose en unas de las primeras entidades con más delitos dolosos.

Indicó que en Guanajuato, una vertiente para el incremento de este delito era el robo de hidrocarburo, pero hay crímenes que siguen acabando con la vida de las personas y cerrando negocios como en Celaya.

“Los homicidios dolosos no están vinculados única y exclusivamente a un tipo de comisiones de un delito. No cerraron las tortillerías en Celaya porque había ‘huachicol’. Lo dudo mucho porque este delito se ha reducido significativamente y sin embargo, Guanajuato sigue siendo el primero, segundo y tercer lugar, no solo en homicidios dolosos, sino en robos de automóviles, por ejemplo”.

“No hay un delito federal de extorsión a tortilleros, sino muéstrenme el código penal de en dónde viene”, aseveró.

Destacó que en Guanajuato y en el país, este delito se ha bajado considerablemente, aunque reconoció que aún persiste la presencia de huchicoleros.

“El huachicol ha bajado significativamente de los número de noviembre del año pasado a la fecha. Estaban en 87 mil millones de barriles diarios robados y ahora están en 4 mil, entonces es muchísimo menos lo que se está robando. Sin embargo en los estados de Puebla, un poco en Veracruz, en el estado de Hidalgo, y aquí en Guanajuato siguen perforando los ductos y ahora se atiende de inmediato y se repara la fuga”, señaló.

El procurador comentó que en Guanajuato ya no han registra presencia de huachicol en las gasolineras, y lo que “se roban aquí lo están vendiendo en otros canales o en otras formas”.

También presumió que Guanajuato está por encima de la media nacional en cuanto al cumplimiento de las normar en gasolineras, pues dan litros completos y respetan a los consumidores.

“Nosotros hemos tenido en lo que va del año 340 verificaciones en Guanajuato y son pocas las inmovilizaciones, menos de 50, que hemos realizado en León, Guanajuato, Silao, y Pénjamo, pero es por debajo de la media nacional”, comentó.

