Niega Sedeshu conflicto de interés de su empleado y el contrato con la feria de Victoria

León.- José Gerardo Morales Moncada Secretario de Desarrollo Social y Humano señaló que el contrato que se le adjudicó a Roberto Carlos Terán Ramos para la organización de la feria de Victoria se dio antes de que éste comenzara a trabajar en esta dependencia, por lo que no hubo ningún conflicto de interés.

El funcionario señaló que la feria se realizó pocos días después de que Carlos Terán entró a trabajar y que desde entonces este se maneja conforme el código de ética que tiene la secretaría, el cual sí le impide que su empresa ‘Producciones y Espectáculos Centinela’ se contratada con recursos públicos.

“Prácticamente tenía dos días de haber entrado a la Sedeshu, pero ese es un tema del municipio y ellos deberán de revisar cómo se realizó el evento contractual y tan tan”.

“En el caso de la Secretaría no hay conflicto. Él ya es un servidor público que se tiene que apegar al código de ética y en esa medida será su comportamiento desde que entró a la secretaría en adelante. Establece por un lado los valores y sus comportamiento, ahí tiene que firmar su carta de no conflictos de intereses personales. Por lo que he leído, el contrato viene desde atrás de entrar a trabajar”, destacó.

