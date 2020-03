Niega secretario de seguridad reporte de secuestro, informa sobre detenido

María Espino

Guanajuato.- El Secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudadana, Samuel Ugalde García, aclaró que el reporte que policías preventivos atendieron la tarde del jueves en la comunidad San José del Rodeo no se trató de un secuestro o ‘levantón‘, sino de una denuncia de que había una balacera en este poblado y que al parecer había un lesionados.

Ugalde explicó que cuando los efectivos llegaron a la comunidad no encontraron ninguna balacera, así como tampoco ubicaron a personas heridas, sin embargo implementaron un recorrido de vigilancia por la comunidad; además de que buscaron en hospitales públicos y privados si había ingresado alguna persona lesionada por arma de fuego sin encontrar nada.

“No sé quién haya dicho eso, no sé de algún medio que haya escrito algo así, a lo mejor traerá su fuente o no sé, lo desconozco, lo que si es que nosotros mandamos en el parte de novedades, lo único que tenemos es el reporte de una persona aparentemente lesionada por arma de fuego, se acude al lugar y se checa no se encuentra persona lesionada alguna aun así checamos en hospitales públicos y privados y tampoco encontramos nada”.

Precisó que a las 20:30 horas los policías ubicaron a un hombre, identificado como Macario Israel N., y vecino de esta localidad; quien estaba en actitud sospechosa por lo que los oficiales procedieron a abordarlo y al inspeccionarlo físicamente entre sus pertenencias se encontró un arma de fuego calibre 22 con leyenda winchester u.s.a. color plata con rojo y cachas con cinta de hilar color negro, un tubo cañón con cinta color negro, cuatro cartuchos útiles calibre 22, un cargador color plata con rojo.

El sospechoso quedó en calidad de detenido y fue trasladado a bordo de una patrulla a barandilla en dónde fue puesto a disipación del Ministerio Publico para que se deslinden responsabilidades.

Sobre este el supuesto secuestro se buscó conocer postura de la Fiscalía General de Seguridad del Estado de Guanajuato y del área de Comunicación Social pero dijeron no saber del tema, incluso en el parte de relevancias que diariamente envían tampoco había reporte al respecto.

