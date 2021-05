Niega Secretaría de Salud que nuevas variantes del Covid sean más contagiosas

Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe evidencia en el mundo en la que se compruebe que una variante del virus SARS-CoV-2 es más agresiva o transmisible.

Durante el informe técnico de Covid-19, descartó que las variantes locales, como la detectada en la India, tengan influencia en el aumento de contagios o muertes por el virus, puesto que ello también depende de diversos factores económicos y sociales de cada país.

Señaló: “Desde el punto de vista científico se requiere una evidencia mucho más robusta para llegar a la conclusión de que una variante es más agresiva o transmisible, lo que tenemos hasta ahorita, de cualquiera de las variantes, no es suficiente para concluir de manera contundente que estas variantes van a provocar una epidemia sustancialmente diferente”.

El subsecretario indicó que lo preocupante sería que dichas variantes se vuelvan más transmisibles o en su caso las vacunas, o las personas vacunadas ya no respondan al efecto protector que produce el biológico, sin embargo, aseguró que no es el caso. Reiteró que el que la variante de Covid-19 de la India se haya detectado en México, no cambia la perspectiva del riesgo de la epidemia en general.

“En este momento India, desde hace varias semanas, tiene una curva epidémica extremadamente acelerada, tiene una gran cantidad de casos diarios, al tiempo que se ha descubierto una de las variantes genéticas en esa población (…) se pierde de vista las condiciones sociales, del sistema de salud, de la densidad poblacional, de la cantidad de habitantes, de los comportamientos poblacionales, no todo lo explica la genética del virus, de hecho habitualmente explica poco, el que haya aparecido en México, no cambia nuestra perspectiva de cuál es el riesgo de la epidemia en general”.

El domingo, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que el caso detectado en México se trata de la “misma variante que tiene a la India en estado crítico” como lo estuvo el país hace algunos meses.

Con cubrebocas

Por la mañana, López-Gatell Ramírez recomendó que a pesar de que la gente se vacune, es necesario que utilice cubrebocas y mantenga la sana distancia, ello luego de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) determinaron semanas atrás que las personas inmunizadas pueden dejar de usar mascarillas en lugares abiertos, excepto si hay grandes multitudes.

“Las recomendaciones del @CDCgov sobre el uso de cubrebocas en personas vacunadas son aplicables a EE.UU. y por diversas razones no son directamente válidas en México. Recomendamos continuar usando cubrebocas y con la sana distancia, independientemente del estado de vacunación”, escribió en redes sociales.

EZM