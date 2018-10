Niega regidor existencia ‘grave’ de arsénico en pozos

Indicó que aunque hay presencia de este químico en el líquido, éste no representa un riesgo, sin embargo el tema se envió a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para su análisis

Roberto Lira

Celaya.- El regidor Uriel Agustín Pineda Soto, presidente de la Comisión de Agua, señaló que no hay un problema grave de arsénico en los pozos de agua en el municipio, indicó que aunque hay presencia de este químico en el líquido de algunos pozos, éste no representa un riesgo, sin embargo el tema se envió a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para su análisis.

Hace unos días los integrantes de las asociaciones Alianza Ciudadana Celayense y Congreso Ciudadano presentaron a las autoridades municipales los resultados de 10 pozos contaminados por arsénico y flúor, donde resultó que la planta potabilizadora de La Herradura se encuentra con niveles de flúor y arsénico por encima de la Norma Oficial Mexicana 127, afectando a las colonias del nororiente de la ciudad.

El presidente de la Comisión de Agua Potable señaló que se recibió este escrito y reconoció que hay la presencia de estos elementos químicos en los pozos de agua del municipios, sin embargo estos son elementos que se encuentran en todo el mundo y no es un tema exclusivo del municipio.

Asimismo dijo que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar condiciones de consumo humano del agua, el arsénico debe tener una presencia máxima de 0.05 miligramos por litro de agua, pero a partir del año 2004 se fue haciendo una reducción del 10 por ciento en estos valores para hacer más específicos los estudios, actualmente es de 0.025 mililitros por litro de agua, sin embargo el techo máximo sigue siendo 0.05.

“Los estudios presentados tienen el valor de 0.026, si lo presentas a partir de este año se tiene que ser más exigentes, sin embargo no es condicionante para que desencadene las grandes tragedias, si está presente pero se va a ir checando, no es una situación grave, además entiéndase entiéndanse estas condiciones”, comentó.

Asimismo señaló que la presencia de este elemento químico se debe principalmente a la profundidad con la que se está extrayendo el agua, la cual cada vez es más enorme.

“Cuando el agua se extrae de un manto y estas perforando una roca de más de 300 metros de profundidad, estamos trayendo a la superficie agua que tiene años acá abajo, lo que se le conoce como agua fósil porque tiene cientos de años acá abajo, y ahora la estamos trayendo a la superficie para incorporarla a otro proceso, por lo tanto es natural su presencia en este sistema de agua”, explicó.

Pineda Soto comentó que la Norma Oficial Mexicana 127, indica también un procedimiento para la toma de muestras de agua, el cual se desconoce si fue seguido por los ciudadanos para hacer los estudios que se presentaron, incluso llamó Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizaron las pruebas, donde la persona que firmó los resultados, le comentó que se le explicó a los ciudadanos el proceso que debió llevar la muestra, y al personal no le consta donde las haya tomado las muestras, así como el cuidado que se les haya dado.

“¿Quién hizo esta toma?, no lo sé, ¿Respetaron o no el procedimiento? no lo sé; es válido cuestionar, sí es válido, pero también hay que hacerlo con sustento y no lanzarlos en alzar grupos”, comentó.

De los síntomas y malestares que sufre la población de esas colonias, señalados por los ciudadanos, indicó que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria hacer estudios de poblaciones, exposiciones y gradientes de efectos.

De igual forma indicó que se turnó el escrito a Jumapa para que den respuesta en función a estos estudios y las acciones que han estado realizando.

MEJZ*