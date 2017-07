Niega PAN hacer encuestas para alcalde de León ¡en la capital!

El presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano, aclaró que no es la forma en la que ellos ejecutan sus encuestas.

Daniel Vilches

León.– Tanto el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como el municipal de León, negaron ser los autores de las encuestas telefónicas que preguntan: “¿Por quién votaría para las elecciones de León?”, mismas que desde hace una semana se han aplicado en ¡Guanajuato Capital!

Dicha pregunta, tiene como opciones de respuesta perfiles emanados del PAN como Héctor López Santillana, actual presidente municipal; los diputados federales, Alejandra Gutiérrez y Ricardo Sheffield, además del legislador local, Éctor Jaime Ramírez Barba, y hasta el momento, no se conoce si dicha encuesta también se ha aplicado en León, toda vez que estos políticos son oriundos de este municipio y no en Guanajuato capital.

No encargaron estudio

El presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano, aclaró que no es la forma en la que ellos ejecutan sus encuestas.

“Mira el partido se deslinda de esas encuestas, el partido no organiza encuesta de ninguna naturaleza (…) no sabemos quién lo hace, ni cuál es la finalidad de hacerlo, porque se pregunta de los perfiles y no de los posibles, y nosotros tenemos nuestros propios métodos, este no es de nosotros”, aseveró el líder panista.

En tanto la dirigencia estatal de este partido, sólo se limitó a señalar que “nuestras encuestas aún no comienzan”, negando así que sean los responsables de las preguntas que están realizando.

Al respecto, el presidente municipal del municipio de León, Héctor López Santillana, también fue cuestionado, pero negó que él o el gobierno municipal hayan encargado elaborar un estudio o encuesta telefónica con relación a las preferencias de la ciudadanía sobre los posibles candidatos del Partido Acción Nacional.

*En dicha nota omiti que estas encuestas las hacen en Guanajuato capital desde hace una semana.