Niega Municipio intención de recuperar el Puente de Guadalupe

Nayeli García

Irapuato.- El Municipio no invertirá ni un solo peso más en la rehabilitación del Puente de Guadalupe, pues aunque es un elemento icónico de la ciudad, sería dinero público mal invertido, comentó el alcalde interino Francisco Xavier Alcántara Torres.

La modernización del Tercer Cinturón Vial no implica una intervención de rescate del Puente de Guadalupe que en el 2013 le fue quitado uno de sus arcos ante el riesgo de colapso, y aunque se conservaron las piedras para una reconstrucción futura, cinco años después no existe ningún proyecto para su rescate.

“El Puente de Guadalupe es un edificio icónico de Irapuato, pero estructuralmente está totalmente fracturado, la falla geológica es la que no permite que se pueda intervenir el puente, la inversión es muy alta y realmente no va a durar mucho tiempo, porque obviamente la falla sigue caminando y eso implica que vuelva a fracturarse, la superficie donde está asentado el puente ya no es estable”, puntualizó el presidente municipal.

Alcántara señaló que los edificios que están en las inmediaciones del puente están destruidos e invertir dinero público en un proyecto que se va a volver a fracturar, dijo, no tiene objeto ni sentido hacerlo.

También descartó la reubicación del puente, pues señaló que no existe una técnica que permita quitarlo todo y conservarlo íntegro y en buen estado.

“Si fuese un edificio de construcción que pudiera irse quitando pieza por pieza sería factible, se desarma y se arma en otro lado, el Puente de Guadalupe no, el Puente de Guadalupe es mampostería básicamente, desarmas una y se te destroza, ya no embonarían las piezas, ese es el problema”, detalló.

El Puente de Guadalupe fue utilizado por primera vez en 1837 cuando sirvió como paso sobre el Río Guanajuato para los viajeros que se dirigían a Salamanca por el Camino Real, por lo que se convirtió en una las principales avenidas de aquellos tiempos.

Pero ante el cambio del curso del río y ante la aparición de fallas geológicas e hundimientos por la zona, el puente se fue fracturando poco a poco, hasta ir perdiendo parte de sus arcos pese a los intentos fallidos de conservarlo; la última inversión realizada fue en el 2013 durante la administración de Sixto Zetina Soto en donde fueron invertidos 5 millones de pesos para retirar uno de sus arcos y en mallar su contorno.

JJM