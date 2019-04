Niega Miguel Márquez omisiones en seguridad de Cortazar

El exmandatario dijo que realizó todo lo que estuvo a su alcance para cuidar de la paz en ese municipio y señaló a la federación de ‘no hacer bloque’ en su momento

Jazmín Castro

León.- El exgobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que no hubo omisión durante su gobierno en atención a la seguridad en el municipio de Cortazar.

Durante la inauguración del primer autolavado de la Clínica Mexicana de Autismo (Clima) en León, se le cuestionó sobre el posicionamiento que realizó el ahora gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, al señalar que no se le brindó atención ha dicho municipio por los gobiernos anteriores.

Y así fue como le respondió Márquez Márquez, “nosotros entramos muchas veces para hacer operativos, la gente siempre trataba de proteger ahí, llegamos a entrar en varias ocasiones (…) siempre señalé que la ‘corrupción madre’ venía desde Pemex, lo dije, fui insistente en ello, en una ocasión vino la Marina hacer un estudio y un análisis pero hasta ahí quedó”, explicó.

¿Y el bloque?

Además reconoció que también los habían recibido con bloqueos en su momento, así que omisión no hubo, pero culpó a la federación de no haber generado ‘un bloque’ para que no creciera la problemática.

Al cuestionarle sobre el tan anunciado ‘golpe de timón’ del gobernador Sinhue, señaló “ahí va, ahí va, yo reconozco el trabajo de Diego, las autoridades en materia de seguridad, la Marina una institución muy seria, va caminando muy bien, no es un tema de un día para otro”.

No obstante, justificó que es una realidad que se vive en todo el país y a nivel global, “lamentablemente vivimos tiempo difíciles que al final del día tenemos que salir de esto como sociedad y gobierno, a todos nos interesa vivir en paz”, resaltó.

Sin trasfondo

Se le cuestionó si traía alguna estrategia política debido a que ha estado presente en más eventos públicos, a lo que el exmandatario, entre risas, respondió que concluyó una etapa y “adiós, no pasa nada, sigo viviendo en el mismo lugar, con la misma gente y misma casa”, comentó.

Pues aclaró que lo invitaron y que tiene 15 años estando cerca de los organismo de la sociedad civil, porque ha sido sensible en esos temas.

nd