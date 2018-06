Niega Loya encontrarse abajo en las encuestas

De acuerdo con sus mediciones con corte a la semana pasada, se encuentra a 8 puntos por encima de Alejandro Navarro

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Roberto Loya, candidato de la coalición Juntos haremos Historia aseguró que sus encuestas reflejan un resultado contrario a lo publicado por Correo, en donde se señala que el candidato del PAN, Alejando Navarro es el puntero en las elecciones.

A decir de Loya, de acuerdo con sus mediciones con corte a la semana pasada, se encuentra a 8 puntos por encima de Alejandro Navarro. “Nosotros tenemos otros números donde nos marcan de preferencia y la respuesta de la ciudadanía también así nos marca, sin embargo la encuesta verdadera, original en la que vamos a empezar a confiar es la del 1 de julio, es la que va tener la mejor respuesta”, dijo.

A decir de Roberto Loya se encuentra confiado de obtener el triunfo el próximo domingo, “tenemos tres días todavía de campaña, cerramos el miércoles y ya prepararnos para la elección, estamos confiados que el resultado va a ser favorable hacia nuestro proyecto”.

Siempre le dan la delantera

Por otra parte, Navarro Saldaña también se refirió a la encuesta publicada de Correo en la que mantiene el primer lugar de preferencia electoral, con 39.5%, 10 puntos arriba del segundo lugar.

Afirmó que ésta se suma a otras encuestas anteriores de varios medios de comunicación que siempre le dan la delantera.

“Siempre nos fue bien en las encuestas y hoy no es la excepción, otro medio de comunicación nos pone a la cabeza, nos pone adelante en las encuestas. Esto nos llena de energía para seguir adelante, para tener todavía más votos, porque la elección sí se gana con propuestas serias, pero sí con los votos.

“Necesitamos tener mayoría en el Ayuntamiento y no vamos a descansar haciendo campaña hasta el último minuto que lo permita la ley el día 27”, expresó.

No cree en las encuestas

Carlos Ortiz Montaño, candidato del PVEM a la alcaldía capitalina quien de acuerdo con la encuesta publicada por Correo se encuentra en el quinto lugar de las preferencias electorales, afirmó que no cree en las encuestas sino en la ciudadanía.

Afirmó que no puede haber una veracidad en las encuestas cuando más del 65% de los ciudadanos no quieren decir por quién va a votar y otro tanto, no sabe por quién votará, “muchas de esas personas son más del 20% deciden su elección el mero día de la elección”.

Paloma dice estar segura de remontar Catalina Reyes La candidata del PRD a la Presidencia municipal, Paloma Robles Lacayo, quien va en cuarto lugar 34 puntos abajo del primer lugar en la encuesta de Correo, dijo al respecto que eso no corresponde a lo que ella ha vivido en su campaña y confía en que en 6 días remontará la ventaja que le llean los demás contendientes a la alcaldía. “Eso no corresponde con mi experiencia personal de la campaña, hasta ahorita nadie me ha dicho que va a votar por el PAN, mi experiencia refleja una esperanza”. Dijo que ella respeta mucho el ejercicio del medio de comunicación, “me parece muy valioso, muy útil, pero esto no impacta en ninguna forma, por mi transparencia, por mi honestidad”. A ella no le preocupa la diferencia en las preferencias electorales y asegura que ganará el próximo domingo. “El verdadero juicio lo emite la ciudadanía hasta el final. Hay mucha gente que todavía no define su voto. Sí veo una posibilidad real de llegar a la Presidencia”, expresó.

