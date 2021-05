Niega líder del SNTSTC dar trabajo a 15 parientes en el Metro durante sus 43 años de gestión

Redacción

Ciudad de México.– El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo del Metro de la CDMX, Fernando Espino Arévalo se negó a admitir que durante sus 43 años de dirigente ha colocado al menos a 15 familiares o parientes.

Entre estas están incluidas: tres exposas, su pareja actual, una hermana, cuatro hijos, tres cuñadas, un primo y dos sobrinos, tal y como lo publicó la revista EMEEQUIS el 1 de octubre de 2019.

Durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, para SinEmbargo Al Aire, Espino, que suma a más de 14 mil trabajadores del Metro capitalino, dijo de manera tajante que el tema de sus familiares en la nómina no era el tema del momento sino las causas del desplome de la Línea 12.

“No es relacionado con el tema del mantenimiento del Metro”, se limitó a responder el también exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXI legislatura”, dijo.

El Secretario General del SNTSTC, dijo que sus familiares tienen derecho a trabajar en el Metro como cualquier ciudadano y que él no los contrata: lo hace la empresa.

De acuerdo con información de EMEEQUIS, los 16 familiares de Espino le costaban al Metro, en octubre de 2019, un total de 457 mil 225 pesos cada mes, y cobraban sueldos de entre los 16 mil 922 pesos a los 42 mil 990 pesos mensuales.

Al ser cuestionado de cuánta personas se aprovechaban del Metro y del dinero público Fernando Espino respondió.

“No, no, no. El trabajo es un derecho constitucional, yo no contrato a nadie. Si le entramos al tema, el tema que usted quiera. Si quiere meterse con la familia, órale, nos metemos, cuál es el problema”.

Al ser insistentemente cuestionado sobre el tema de sus familiares el Secretario contesto molesto: “¿Por qué me pregunta eso? Estamos hablando de un problema de mantenimiento, un problema grave, y que usted me empiece a cuestionar. Yo le estoy diciendo que nunca he sido funcionario de la empresa. Yo no contrato a nadie. El trabajo es un derecho constitucional aquí y en todo el mundo, ¿cuál es el problema? Aquí es una gran familia, todos, todos, cuentan con familiares, pero nunca nosotros contratamos a nadie, es la empresa la que contrata cuando se cumplen todos los requisitos que se solicitan, si no cumplen con los requisitos sencillamente no entran al Metro”.

