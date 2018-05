Niega Freeman ser un acosador

Las ocho mujeres aseguraron que nunca hicieron públicas sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo

Reforma

CDMX.- Morgan Freeman dice que le gusta dar cumplidos a la gente a su alrededor para hacerla sentir cómoda, pero niega haber abusado sexualmente de alguna mujer; esto, luego de que ocho mujeres lo denunciaran a través de un reporte de CNN.

Luego de enviar un primer comunicado el jueves, el viernes por la noche publicó otro en el cual señala que el reportaje lo ha perturbado y que se siente devastado porque sus 80 años de vida corren el riesgo de quedar desvirtuados por este asunto.

“Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas, pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos inoportunos o bromas”, indica.

Una asistente de producción dijo que Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior. Otras mujeres señalaron que habló sobre tocarles la espalda y hombros sin que ellas lo quisieran. En su mayoría, lo acusan de hacer comentarios sobre sus cuerpos o prendas o de incomodarlas al mirarlas fijamente.

“Sabíamos que si (Freeman) iba a estar por allí no debíamos llevar prendas que mostraran nuestros pechos, nuestros traseros… Es decir, no debíamos llevar nada ajustado”, indicó una.

Además, un ex empleado de la compañía de producción de Freeman dijo que éste se comportaba como un “viejo verde”.

Chloe Melas, coautora del artículo, comenzó a investigarlo tras una rueda de prensa en la que, según ella, Freeman la saludó de mano, la miró de arriba a abajo y le hizo comentarios como “estás madura”.

“Admito que soy alguien que siente la necesidad de tratar de hacer que las mujeres, y los hombres, se sientan apreciados y cómodos conmigo”, precisa Freeman. “Como parte de eso, muchas veces traté de bromear y dar cumplidos a mujeres, pensando que lo hacía en tono gracioso. Ciertamente, no siempre di a entender lo que quería expresar.

“Pedí perdón el jueves y continuaré pidiendo perdón a cualquiera a quien haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente, pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa”, añade.

Las ocho mujeres aseguraron que nunca hicieron públicas sus quejas por miedo a perder sus puestos de trabajo.

RC