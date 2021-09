Cuca Domínguez

Salamanca.- La directora de Fiscalización y Control, Lourdes del Rosario Ruiz Rico, informó que no habrá permisos para ampliación de horario durante los festejos patrios para los negocios de venta de alcohol, porque en este momento se encuentran en el proceso de cambio de licencias.

Dijo que estos giros comerciales han sido de los más afectados por la pandemia y no se ha tenido problemas para los cierres y aforos, “el ciudadano aún no ha regresado al cien por ciento a estas actividades, nosotros tenemos operativos diarios para atender cierres, aforos y clandestinaje, pero la realidad es que en estos negocios se tiene reporte de apenas cinco personas, no es mucha la afluencia”.

Si bien la funcionaria reconoció que podría haber más personas en los centros comerciales los finales de semana, afirmó que en los demás giros no hay consumidores, “de hecho los comerciantes se quejan por la falta de clientes”.

Agregó que para el 15 de septiembre se tienen que respetar el aforo y horario, porque no se van a manejar ampliaciones de horario, “debido a que estamos en el programa de cambio de licencias y no se puede dar ampliación de horarios”.

La funcionaria precisó que la vida nocturna en la ciudad apenas alcanza un 60%; aunque han iniciado el trámite para abrir negocios de este giro, “hubo cierre total de unos 15 establecimientos entre restaurantes y bares por la pandemia y en este momento hay diez negocios que han iniciado trámites para abrir, tanto en la plaza comercial como en zonas comerciales del municipio”, concluyó.