Niega diputada están intentado dividir a los colectivos de familiares de personas desaparecidas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN, Libia García Muñoz negó que esté intentando dividir a los integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas ‘Sembrando Comunidad’ como se le ha venido acusando en redes sociales y señaló que es momento de cerrar el capítulo y comenzar a trabajar en la búsqueda de quienes no están.

Lo anterior luego de que el pasado viernes un grupo de personas que integraban dicho colectivo se reunieron con la legisladora panista y el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, mientras que el resto de los miembros de la organización se encontraban en la manifestación de la glorieta Santa Fe en donde cuatro mujeres fueron detenidas y una más resultó gravemente lesionada de una pierna.

Dijo que en dicha reunión no hubo ningún ofrecimiento o engaño hacia el grupo de familias de personas desaparecidas que se reunieron con ella.

“De ninguna manera es mi intención señalar a nadie, al final creo que la causa de los desaparecidos, ya suficiente dolor tienen ellos como para que nosotros estemos en señalamientos, creo que más bien tenemos que cerrar este capítulo, ponernos a trabajar y de mi parte, el ofrecimiento siempre estará para los familiares, si yo puedo ayudar en algo, siempre estaré dispuesta y disponible, reconozco el trabajo que han hecho los colectivos pero de ninguna manera esto se trata de ninguna estrategia política, al contrario es únicamente el acercamiento porque jamás dejaríamos a un familiar que quiere dialogar solos y sin atención”.

Libia García afirmó que fueron varias mujeres quienes desde el jueves anterior le solicitaron reunirse sin saber lo que iba a ocurrir la mañana siguiente; a decir de la diputada local las personas le indicaron que durante el primer día de plantón en el Teatro Juárez (jueves 9 de julio), el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo les envió un escrito el cual fue destruido por José Gutiérrez sin que pudieran conocer cuál era su contenido, por lo que le solicitaron que fuera el enlace para saber qué se decía en dicho documento.

“Había sido roto (el documento) por el dirigente del colectivo, el licenciado Pepe, parece ser que se los hicieron llegar, según lo que ellas me comentaron y que habían roto el documento sin posibilidad de darle lectura como muchos familiares habían solicitado que se diera lectura y lo único que les habían referido era que el gobernador no estaba dispuesto a dialogar con las familias, yo ante ese señalamiento, les exprese que me parecía que tanto el gobernador como toda la gente que estaba trabajando el tema, habían mostrado en todo momento disposición de dialogar y que si me lo permitían yo podía hacer el contacto con la secretaria de gobierno para que les externaran que contenía este documento”.

Libia García reiteró el llamado a dejar de lado señalamientos y descalificaciones y poner manos a la obra y trabajar, se acercó este grupo de familiares y yo estuve ahí para escucharlos, pero, así como a ellos, al mismo José Gutiérrez, a Janeth, a Viviana a los demás integrantes del colectivo, siempre les hemos expresado la disposición de dialogar”.

Que se llegue a las últimas consecuencias

Señaló que la investigación que se abrió para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza durante la manifestación del viernes en la glorieta Santa Fe, debe llevarse hasta las últimas consecuencias.

“Porque si se comprueba (el uso de la fuerza excesiva) tiene que haber sanciones, no se puede reprimir una manifestación pacífica y mucho menos cuando hay personas que están sufriendo de esta manera”.

Esto después que el mismo viernes, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini anunció que se le dio la indicación a la Dirección de Asuntos Internos de iniciar una investigación para revisar el actuar de los elementos que estuvieron en la manifestación.

Por otra parte, luego de que el gobernador del estado aceptó que se revisará el proceso de designación del Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, la legisladora afirmó que el proceso se llevó a cabo a pegado a derecho conforme a las leyes y a la convocatoria que se emitió.

“Nosotros por supuesto que estuvimos vigilantes de manera externa del proceso y creo que los perfiles que participaron cumplieron con los requisitos legales, entiendo el ofrecimiento y estaremos atentos a lo que determine el ejecutivo, pero me parece que el proceso se llevó a pegado a derecho”.

