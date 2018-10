Niega destitución de Néstor López, “fue de común acuerdo” indican

El extitular enfatizó que lo único que pedía era un lugar de trabajo, lo cual obtuvo su sucesora de inmediato

Eugenia Rojas / Yadira Cárdenas

Salamanca.- El director de Cultura, Educación y Deporte Juan Carlos Razo Guevara desconoció que haya despedido injustificadamente al exdirector de la Casa de Cultura Néstor López Andrade ya que “fue de común acuerdo”.

Además se asegura que la salida de López Andrade no afectó en el programa de Día de Muertos, aunque él coordinaría a los expositores, se precisó: “no es que no afecte, obviamente sí estamos haciendo un esfuerzo, nada más tenemos que reajustarnos”.

En relación a que no le concedió una oficina ni equipo para trabajar al exdirector Néstor López respondió: “no es complicado, empezamos a trabajar y considerar cómo podríamos trabajar en conjunto”.

Juan Carlos Razo negó que el exdirector fuera despedido injustificadamente y refirió: “dos veces me dijo que tenía invitaciones para trabajar en otros lados y yo le dije no podía estar a la fuerza aquí”.

Afirmó que “ese momento no fue nada ríspido, lo platicamos perfectamente no hubo ningún problema, y ambos llegamos a un común acuerdo que no era lo que él buscaba”.

Nombran Nueva directora

El director de Cultura, Educación y Deporte confirmó conocer a la recién nombrada directora de Cultura, Catalina Cabrera Peña, “por supuesto que la conozco, es una persona intachable, es una persona ‘divina’, que no tenía la oportunidad de conocer más allá de; pero hasta lo que he tratado estos días con ella es maravillosa”.

Precisó que Cabrera Peña está en el proceso de trabajar y que tiene un espacio, escritorio y equipo para trabajar, como “también lo tenía Néstor”.

Catalina Cabrera cuenta con estudios en la Facultad de Bellas Artes por la Universidad Autónoma de Querétaro, es directora y maestra de su estudio particular Coppélia, se desempeñó como maestra de ballet clásico y coordinadora de talleres de la Casa de la Cultura por más de 8 años; tiene Cédula Ocupacional como asistente educativo en Educación Física y registro como entrenadora del Estado de Guanajuato en la disciplina de Baile y Danza Deportiva.

Me despidieron: NL En su momento el exdirector Néstor López declaró: “Me habló un día antes en la noche y me dijo que tenía algo urgente que decirme, me citó antes de las ocho de la mañana, yo llegué y ya me estaba esperando, nos sentamos en una banca, y lo primero que me dijo fue que estaba despedido sin informarme los motivos”. Además señaló que lo único que él estaba solicitando desde que tomó la dirección fue un espacio para trabajar, al no contar con una oficina, escritorio o equipo de cómputo.

RC