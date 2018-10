Niega Comisión de Honor registro a la ‘Planilla Oro’

Aspirantes a la dirigencias del ASTAUG exigen que el voto sea secreto, pues afirman que los trabajadores tienen miedo a represalias si votan en contra de Víctor Jiménez

Guanajuato.- La Comisión de Honor y Justicia encargada del registro de planillas para la renovación de la dirigencia de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG) negó el registro de la ‘Planilla Oro’ encabezada por José González Silva por no ser sindicalizado en activo y ser jubilado de confianza, situación que él consideró una violación a los estatutos de la asociación sindical y a sus derechos políticos.

Tras enfrascarse en una discusión con los integrantes de la comisión, José González acató la negativa y pidió que ésta se le entregara por escrito, no obstante se le dijo que se le entregaría en otro momento.

Laura Escobar Salinas, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia le señaló que “hasta donde yo sé, estas jubilado pero como personal de confianza y los de confianza no pueden registrarse”, a lo que José González Silva le contestó que sí se permite al personal jubilado contender.

Durante la discusión González Silva señaló que en la contienda de hace tres años en la que participó en busca de la dirigencia, una de sus propuestas fue el cambio de los estatutos para no entrar en supuestos o interpretaciones. Entonces Laura Escobar lo increpó y le dijo “pero tu duraste muchos años en el sindicato, por qué vienes a decir tantas cosas cuando tu tenías la batuta en la mano y no lo hiciste, por qué no lo hiciste, no hablo de tres (años) de más, por qué ahora sí vienes a decir tantas cosas, tu tuviste la oportunidad, estuviste aquí y ahora si vienes a decir que quieres cambiar todo”.

Otra integrante del comité actual, de la cual no se obtuvo su nombre, dio lectura a los estatutos y cuestionó el por qué los delegados no se opusieron a la convocatoria si no estaban conforme con ésta.

En entrevista, José González insistió que la negativa de su registro es una violación flagrante a los estatutos y declaró que “los estatutos nos contemplan la negativa, no la aprueban ni la niegan, en términos jurídicos hasta donde llega mi conocimiento ‘lo que no se prohíbe, se permite’, dos, hay mucha inquietud de los trabajadores, y tres había la duda de que hace 3 años, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia era un jubilado y el dio por buenas varias situaciones que eran anómalas”.

Mencionó que durante 18 años integró el Comité Ejecutivo del ASTAUG en donde fungió como secretario de deportes, actas y acuerdos, y posteriormente como secretario del trabajo.

“El sentir de nuestros compañeros nos dice que desean un cambio y creo que es el momento de ser el cambio (…) la ‘Planilla Oro’ recoge las inquietudes de los trabajadores, los que tienen 15 años de antigüedad que ya es considerable no conocen un estatuto impreso ni un contrato colectivo impreso, eso es muy delicado”, dijo.

Se registra otra planilla

Tras la negativa de registro de José González Silva se registró la planilla oro pero la cual está encabezada por Antonio Manuel García Mendoza de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, quien afirmó en entrevista que ya hay muchas inconformidades por parte de los trabajadores administrativos por lo que piden un cambio.

“La inquietud de la gente está fuerte, ósea las bases, todo esto viene tomado por las bases (los trabajadores), se acercan, se han acercado bastante y tenemos el respaldo en ese sentido (…) nosotros estamos apegados a darle una satisfacción a nuestros compañeros que lo piden a gritos”.

Los integrantes de la ‘Planilla Oro’ entregaron una petición por escrito a la comisión para exigir que el voto para elegir al nuevo secretario general sea secreto, pues afirman que los trabajadores tienen miedo a represalias si votan en contra de Víctor Jiménez o una planilla afín a éste.

“Queremos que todo se haga conforme a la ley y que los compañeros se sientan seguros de que no va a haber represalias, que el voto se hace secreto y que vamos con todo”.

No obstante, los miembros de la comisión se negaron a firmar dicha petición en ese momento. Tras concluida la discusión inicial y mientras la planilla oro hacía su registro, el actual dirigente sindical Víctor Jiménez entró y se dirigió hacia José González y le dijo “tú no te puedes registrar, no puedes”; después se le aclaró que se estaba registrando Antonio Manuel García Mendoza y se retiró.

Finalmente García Mendoza anunció que José González Silva acompañará a esta planilla pues ha sido una petición de los trabajadores, no obstante los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia le señalaron que esto no era posible en virtud de que no quedó registrado en la planilla.

Hasta el cierre del registro de ayer fue la única planilla que acudió y de acuerdo con las bases de la convocatoria, el registro concluye hoy por la tarde.

