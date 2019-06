Niega ‘bloque por la paz’ avance en seguridad del estado

De acuerdo con dirigentes estatales del Partido Verde, del PRI y Morena, los resultados que ha presumido el gobernador no coinciden con el alza en índices de criminalidad

Daniel Vilches

León.- El autoproclamado ‘bloque por la paz’, grupo conformado por los líderes del PVEM, PRI y Morena, criticó los resultados en materia de seguridad que ha presumido el gobierno de estado y concluyó que es mentira que hay una baja en la incidencia delictiva.

En rueda de prensa, el líder del Partido Verde, Sergio Contreras expuso que los homicidios y lesiones dolosas, robos a negocios, robo a casa habitación y robo a vehículos han incrementado, si se compara la tendencia que hubo en el primer cuatrimestre del 2018 con el mismo periodo del 2019.

“Esto quiere decir que no hay baja. Aquí queda claro que no hay alguna estrategia para mejorar la seguridad de Guanajuato. (…) Hoy la ciudadanía tenemos desconfianza, no estamos creyendo en las instituciones”, destacó.

De acuerdo con la cifras que expuso el ecologista, en el primer cuatrimestre del 2019 los homicidios dolosos se incrementaron un 25%, las lesiones dolosas 11%, los robos a negocio un 7%, robo a casa habitación 14% y el robo a vehículos 9%, en comparación con el mismo periodo del 2018.

La dirigente de Morena, Alma Alcaraz acusó al Partido Acción Nacional de haber descompuesto al estado y de debilitarse como instituto político, pues perdió la causa que los fundadores del mismo tenían para la ciudadanía.

Mencionó que la actual administración es la más violenta que ha tenido Guanajuato, comparándola con los sexenios de los últimos dos gobernadores, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

La morenista expuso que en los primeros siete meses del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se han alcanzado una cifra total de 1 mil 638 homicidios dolosos, 8 mil 200 en lesiones dolosas y más de 4 mil 300 robos a negocios.

“En este momento, en este gobierno, solo queda colusiones, solo queda pactos inconfesables, y un profundo alejamiento de los panistas guanajuatenses hacia la sociedad y ese deseo de aferrarse al presupuesto al precio que sea, sin bridar siquiera lo primero que debe brindar que es la paz y la seguridad. El PAN ha descompuesto a nuestro estado y eso no lo podemos de seguir permitiendo”, señaló.

Celeste Gómez, líder estatal del PRI en la entidad, resaltó que el alza de la incidencia delictiva ha afectado a la sociedad pues ya no cree en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, complicando así que la gente presente las denuncias correspondiente cuando son víctimas del crimen.

