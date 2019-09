Niega AMLO ser socio de 26 empresas registradas ante el SAT

El presidente manifestó que esperara a que concluya la investigación para saber si interpondrá alguna denuncia ante estos movimientos que desconoce

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que él y su esposa, la poetisa Beatriz Gutiérrez Müller sean “socios” de 26 empresas como éstas los registraron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia matutina, el mandatario informó que ayer el SAT le informó acerca de la información detectada en la que aparece (con documentos falsos) como supuesto socio de las firmas, las cuales fueron registradas en Boca del Río, Veracruz, el pasado 11 de agosto.

“Me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas, y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas, 26. Me rayé, en convertí en empresario. Todas las inscribieron el 11 de agosto del 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT, y me ponen a mí como socio y también a mi esposa. Les voy a entregar toda la información.”, comentó.

El presidente aclaró que él no es empresario y que aunque respeta mucho a los que se dedican a esta él es un servidor público, no tiene empresas, no tiene propiedades o bienes ya que apenas tiene la cuenta en donde le depositan mi sueldo y nunca ha tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble.

“Nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso -siempre lo digo- que todo el que tiene es malvado. Hay quienes tienen un patrimonio, lo han hecho de conformidad con la ley, con su trabajo y merecen respeto; pero yo en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser nunca me ha importado lo material”, afirmó.

También adelantó que esperará a que el SAT concluya la investigación para saber si interpondrá alguna denuncia.

