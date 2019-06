Niega Alcaraz división interna

La secretaria del Comité Estatal de Morena asegura que evento no infringió ninguna ley; dijo respetar la opinión de quienes piensan diferente, pero advierte: “se tomarán cartas en el asunto”

Roberto López

San Miguel de Allende.- Para Alma Alcaraz, secretaria en funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena, no hay división dentro del partido. Aseguró que el evento de ayer no infringe ninguna ley electoral y puntualizó que esta reunión fue un acuerdo del propio Comité Estatal.

Luego de que el secretario de Comunicación y el de Diversidad Sexual, declararan el pasado viernes que la reunión de ayer era ilegal y fuera de los estatutos del partido, Alma Alcaraz aseguró que fue el propio Comité Ejecutivo Estatal quien la aprobó.

Aclaró que las reuniones y las sesiones del Comité Ejecutivo Estatal se están llevando a cabo, “desgraciadamente son uno o dos los que no asisten y justamente en una de esas sesiones, se acordó llevar a cabo comidas para representantes electorales y de casilla”.

Indicó que si bien no es época electoral, “el agradecimiento, creo que es muy importante a quienes estuvieron desde las 6:00 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente dedicando tiempo, esfuerzo en cuidar una casilla a favor de Morena; por ello tenemos que hacer sentir el agradecimiento”.

Enfatizó que no importa que haya pasado un año de la elección, “no habíamos podido concretarla por diversas circunstancias que teníamos al interior por temas económicos y al haberse aprobado por el Comité Estatal, claro que las vamos a llevar a cabo”.

Dijo que este evento de ninguna manera infringe la ley electoral, “yo estuve consultando este tema y hasta decían que si el uso de la imagen de Andrés Manuel López Obrador… no hay irregularidad; no estamos invitando al voto, no se está haciendo un llamado a votar, no es época electoral, podemos hacer todos los eventos y debemos hacerlos por una cuestión humana de agradecimiento”, finalizó la lideresa estatal de Morena.

Asegura que arrasarán como en Baja California

En Guanajuato pasará lo que acaba de pasar en Baja California, donde Morena arrasó en la pasada elección y así será, porque aquí, el PAN ha fomentado la violencia y le ha mentido a la ciudadanía.

Así lo aseguró Alma Alcaraz, secretaria en funciones de presidenta del Comité Estatal, quien advirtió que las grillas internas no los van a superar.

“En Baja California ganamos todos, ese era un estado panista y en Guanajuato va a pasar lo mismo en el 2021, nos vamos a llevar carro completo y en el 2024 vamos por la gubernatura y por otro carro completo”, dijo Alma Alcaraz ante unas 700 personas que se reunieron la tarde de ayer en un evento que ya tenía controversia desde la invitación.

La secretaria en funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, dijo que en Quintana Roo ganaron 14 de 15 diputaciones locales, y que en Durango, Tamaulipas y Aguascalientes “si bien no fue arrasante, sí tuvimos un avance importante y hay que decirlo, hubo compañeros y compañeras de Morena que metieron mano de una manera indebida”.

Aseguró que Morena tiene que ser la bandera de la honestidad, de lo humanamente correcto y la bandera de la ética y aseguró que si hoy hubiera elecciones, Morena ganaría arrasante en Guanajuato porque siete de cada 10 guanajuatenses aprueban el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.