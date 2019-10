Niega alcalde que el despido de policías fuera por la detención de sus hermanos

José Antonio Trejo Valdepeña aseguró que si ese hubiera sido el caso, serían 5 los elementos destituidos y no solo dos, además de que habría sido hace dos meses

Karla Silva

Silao.- El alcalde de Silao, José Antonio Trejo Valdepeña, reconoció que fue a sus hermanos a quienes semanas atrás elementos policíacos intentaron detener en el Campo Municipal de fútbol; desestimó que ingerían bebidas alcohólicas y desacataron las indicaciones de la autoridad.

El 22 de octubre los ex agentes Javier Cabrera López y Edgar Zúñiga, denunciaron haber sido dados de baja como represalia debido a que cerca de las 2 horas del 26 de septiembre estuvieron a punto de arrestar a Luis Felipe y a Hugo, cuando los encontraron consumiendo cerveza en el recinto deportivo y se negaron a retirarse.

Tras varios días de no realizar declaraciones, finalmente el Edil señaló: “Sí, sí son mis hermanos y cuando los revisaron, yo mismo se los aplaudí, se los reconocí a los policías, pero quiero hacer las aclaraciones pertinentes: si ese fuera el motivo, no se hubieran ido dos, se hubieran ido cinco porque creo que fueron los que participaron aquella vez en la revisión. Si ese hubiera sido el motivo, se hubieran ido hace dos meses que fue cuando sucedió esto, no hoy”. El hecho ocurrió hace un mes.

Restó importancia al parte policial, pues dijo que “es un documento que pudo haber hecho cualquier otra persona (…) no hay sellos de los comandantes”; no obstante, presenta el sello y firma de recibido por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de Silao y para este tipo de reportes, no se requiere de la firma de todo el aparato gubernamental.

“Que no se quiera engañar a la gente, que no se quiera distorsionar la realidad”, dijo y cuestionó que si los uniformados detectaron la falta administrativa, “¿por qué no los detuvieron, por qué no los presentaron ante el juez calificador”. Los expolicías plantearon que sus escoltas se presentaron esa madrugada y señalaron haber recibido órdenes del Presidente para detener el arresto, lo cual debió quedar grabado en la cámara de solapa cuyas imágenes no han sido exhibidas por el Municipio.

“Faltaron a la lealtad a la corporación”, refirió al expediente de sanción que inició Asuntos Internos y que fue acepado por el Consejo de Honor y Justicia, para su despido. “Hubo investigaciones”, dijo. Sin embargo, las declaraciones emitidas por el titular de la dependencia, Ismael López, denotan lo contrario.

