Niega alcalde nuevo aumento al transporte en lo que resta del trienio

En entrevista el alcalde declaró que se está trabajando para que dueños de baldíos los limpien o se les cargará el cargo por metro cuadrado, además señaló que es necesario ir perfeccionando los reglamentos

Gamaliel Reyes

León.- El presidente municipal, Héctor López Santillana, dijo que al menos en lo que resta del trienio, no habrá aumentos al costo del transporte público. Sin embargo, mencionó que para el periodo 2018-2021, dependerá de las políticas macroeconómicas del nuevo gobierno federal.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un aumento a las tarifas del transporte público, Héctor López Santillana, pidió no hacer especulaciones al respecto, toda vez que no se han dado acercamientos por parte de los empresarios del transporte con tal objetivo.

“No hay nada, por favor no especulen. Hasta estos momentos ha habido fluctuaciones (en el costo del combustible) y no ha habido ni siquiera una conversación sobre el tema. Por favor no especulen sobre este tema”.

Sin embargo, ante la insistencia de la pregunta sobre la existencia de alguna inquietud por parte de los concesionarios para solicitar aumentos a la tarifa general actual de 11 pesos, dijo que su compromiso es que no habrá tales incrementos al menos en lo que resta del trienio 2015 -2018.

“Cuando se tomó la decisión (de aumentar a 11 pesos), lo hicimos previendo un escenario que no implicara que en esta administración se vuelva a repetir. Ya después veremos; yo hice mi compromiso en el debate de no incrementar, pero también estaremos pendientes de cuáles son las políticas macroeconómicas del nuevo gobierno federal.

Limpieza de baldíos: sí o sí

Por otro lado, adelantó que incluirán en la próxima Ley de Ingresos, la posibilidad de que independientemente de la multa, los propietarios de lotes baldíos que no se encarguen de la limpieza de los mismos, deberán pagar el Municipio el costo de la limpieza de estos por metro cuadrado.

“Estaríamos sometiendo a la aprobación del congreso para que en la próxima Ley de Ingresos nos permita, independientemente de la multa que estaría entrando al Municipio, un esquema que estamos por definir, para poder limpiar esos lotes y el costo por metro cuadrado de la limpieza cargárselo al propietario del lote.

Están ahorita haciendo el análisis de cuál sería un tabulador por metro cuadrado de limpieza de estos terrenos. Son dos características diferentes; el esquema que estamos definiendo es si lo hacemos a través del SIAP (Sistema Integral de Aseo Público), si lo hacemos a través de los colonos o si se contrata alguna empresa”, explicó.

Información clasificada

En otro tema, consideró necesario que haya una reforma al reglamento de SAPAL a fin de evitar medidas que parecieran discrecionales, como la clasificación de información pública durante los procesos de investigación, tal como ocurre con contratos de gasolina y cuotas condonadas que son inaccesibles durante 5 años. Sin embargo, el alcalde dijo que esta información podría ser liberada una vez concluidas las investigaciones.

“La idea es de que vamos aprendiendo que los organismos son vivos, hay que estarlos modificando y que siguiendo con esta línea de fortalecer la institución, para que en donde se vea que hay cosas que no se previeron, se vuelvan a corregir. Son reglamentos que están al alcance del Ayuntamiento, hay que irlo perfeccionando (…) el mismo consejo ha detectado la necesidad de los ajustes”, expuso.

JJM