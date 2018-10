Niega alcalde ‘focos rojos políticos’

Afirmó que si existen irregularidades en la pasada administración, serán las autoridades correspondientes quienes juzguen

Onofre Lujano

Jerécuaro.- Descarta el alcalde Luis Alberto Mondragón Vega, que en el municipio existan los focos rojos en el ámbito político, que sólo ha habido malos entendidos con el líder de la pasada gestión, a quienes serán las autoridades correspondientes quienes lo juzguen dentro del proceso de entrega-recepción; donde tenemos 45 días para sacar a relucir las irregularidades, “en nuestro gobierno hay armonía y desmentimos que vayamos a tener crisis política y de gobernabilidad cuando estamos haciendo todo lo posible para ser un gobierno diferente”.

El presidente municipal que realizaba un recorrido por las diferentes oficinas y departamentos municipales, explicó que continúan en el proceso de entrega-recepción, “la comisión se está haciendo cargo y me estoy haciendo acompañar con el Ayuntamiento para tranquilizar las aguas, de repitente hay muchos rumores y en algunos casos no hay vehículos, aunque nos dice que si existen porque están inventariados pero no lo vemos físicamente y vamos a seguir revisando”.

Dijo que la anterior administración les entregó pero que está llamando a la gente porque no encuentran coincidencias con lo que dice en el papel, “hay muchas cosas que no están, sin embargo hay algunos que son mal entendidos y es importante que se vayan aclarando, el tema principal es lo de la obra del mercado, platicó el anterior alcalde sobre un tema de aviadores, pero es una personas que miente mucho y no voy a ponerme a discutir es desgastante, el juicio con él ya está con el resultado del primero julio y no tiene más que decir y ya si hay algo que determine el dictamen durante los 45 días nosotros vamos a pasarlo a las autoridades correspondientes y que ellos tomen sus decisiones”.

