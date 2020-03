Nicolás Maduro será acusado por Estados Unidos de narcotráfico

Redacción

Venezuela.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o procesamiento de algunos ciudadanos venezolanos, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, a quien Washington quiere lejos del poder.

“El Departamento ofrece un recompensa de hasta 15 millones de dólares por información relacionada a Nicolás Maduro Moros”, dijo la cartera en un comunicado.

En un mensaje en Twitter, Mike Pompeo dijo que también ofrecerán recompensas a exfuncionarios del gobierno de Maduro “responsables del tráfico internacional de narcóticos”.

“Hoy, Estados Unidos anunció recompensas para llevar ante la justicia a los exfuncionarios del régimen de Maduro responsables del tráfico internacional de narcóticos. La gente de #Venezuela merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades de las personas”, escribió el secretario estadounidense.

Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges. Learn more: https://t.co/3PM0rePFZI pic.twitter.com/C5LVQNljPT

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020