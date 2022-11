El argentino Nicolás Larcamón llega a León luego de cuatro torneos en Puebla en los que siempre metió al equipo a la liguilla

Redacción

León.- El Club León pasó solo dos días sin técnico. Luego de que este lunes se confirmara la partida de Renato Paiva como entrenador del equipo esmeralda, este miércoles se anunció que Nicolás Larcamón será el nuevo timonel verdiblanco.

A través de un de video filmado en Qatar y compartido en las redes sociales esmeraldas, el Club León confirmó al joven estratega argentino como su nuevo director técnico.

Te puede interesar: Club León se queda sin técnico: renuncia Renato Paiva

“Hola, soy Nicolás Larcamón, nuevo entrenador del León. Quiero mandarle un gran saludo a los aficionados de La Fiera. Ser Fiera es un orgullo”, dice el entrenador en el video.

¡No son colchones, no son tambores, no son estufas, no son refrigeradores! Desde las calles de #Qatar2022 , así suena este mensaje con el Hombre Bocina. 🔊



¡Bienvenido, Nicolás Larcamón! 🦁 pic.twitter.com/B5P1I7hpRX