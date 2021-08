Luz Elena Escobar

León.- La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, mandó un mensaje a los elementos de Seguridad Pública de León al referirse que: no quiere “ni transas ni vaquetones ni acosadores”, por lo que no deben preocuparse los elementos que no están en este supuesto.

“Yo he sido muy clara en decir, que quiero servidores públicos que estén comprometidos con el ciudadano al realizar su trabajo adecuado, porque no quiero ni tranzas ni vaquetones ni acosadores y el que no esté en este supuesto no tiene por qué preocuparse”.

Alejandra Gutiérrez dijo que su compromiso de campaña fue reclutar 3 mil elementos de seguridad, donde busca tener servidores más capacitados, con más herramientas técnicas y personales. Además, mencionó que el siguiente año revisará tener los recursos listos para el aumento de sueldos de policías que se prometió en campaña.

“Estamos trabajando en una reforma integral al reglamento interior de la administración, y uno de los puntos que son clave, es el capítulo referente a la Seguridad Pública. Hoy como está conformada la Secretaría necesita una sacudida y una reestructura para hacerla más eficiente y fortalecerla. El primer paso es reformar la parte normativa, fortalecer el área integral con más presupuesto e inteligencia para brindar mejor servicio al ciudadano”.

A su vez, sobre el seguimiento laboral del secretario de Seguridad Publica, Mario Bravo Arrona, así como de cualquier otro servidor público, comentó que “por respeto al funcionario” continuarán con su cargo para formar parte de su gabinete, pero lo hará público días antes de su administración y no por medios de comunicación.

Revisar fraccionamiento Convive

En otro orden de ideas, la alcaldesa electa se comprometió a revisar legalmente la situación del fraccionamiento Convive, para buscar una solución a los colonos que temen el colapso de los techos de sus viviendas que están agrietados y hundidos.

El fraccionamiento ubicado al norte de la ciudad tiene más de 20 años de construcción, el desarrollo de este tipo de vivienda económica estuvo a cargo del Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI), quien oferto cada casa en 40 mil pesos.

Vecinos temen que sus techos les caigan enciman mientras realizan sus quehaceres, cuando comen o duermen, pues ya existe un caso donde la mitad del techo del frente de una vivienda se cayó, afortunadamente los habitantes ya habían cambiado de domicilio y fue justamente por temor a que colapsará la construcción.

Al respecto se dio a conocer la situación a Alejandra Gutiérrez, quien dijo que se lleva de tarea el tema para revisar la situación legal, y a la medida de las posibilidades se buscará una solución para los colonos durante su administración.

ac