Ni pandemia ni ley seca evita a capitalinos beber y conducir

María Espino

Guanajuato.- El alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, hizo un llamado a la ciudadanía a salir de sus casas para acudir al jardín del Cantador a cortase el pelo con los peluqueros que ofrecieron sus servicios de manera gratuita y que desde la mañana de este viernes se instalaron en dicho lugar, esto a pesar de las indicaciones que el mismo mandatario hizo saber para evitar la aglomeración de personas.

“Si usted está ahí en su casa y tiene ahí a su hijo medio greñudo que no le ha podido cortar el pelo, vengase aquí, hasta las dos vamos a estar, pero vengase temprano, de volada, aquí la cantador por la puerta del archivo histórico, esta Protección Civil, ahí están poniendo gel antibacterial, están dándoles cubre bocas, tomando la temperatura, viene y le cortan el pelo a su familia de gratis”, manifestó Navarro e incluso apuró a los interesados diciendo “vénganse porque ahorita están solos y al rato van a estar así de gente”.

El llamado a que la población salga de sus casas para ir a cortarse el pelo contraviene con las indicaciones de mantenerse en casa ya que la autoridad “se pondría perro” e incluso por instrucción del Consejo de Protección Civil municipal desde el miércoles hay cierre de calles para evitar que la gente llegue al centro histórico.

El servicio de corte de corte de pelo es gratis, así lo dio a conocer Navarro mediante una transmisión en vivo, a través de su perfil de Facebook, que realizó desde el Cantador haciendo promoción a la iniciativa que resaltó fue de los mismo peluqueros conocidos en la ciudad como ‘Los Gallos’ a través de la plataforma ‘Fuerza Guanajuato’ con la Presidenta de DIF municipal Samantha Smith.

“Estamos en el parque del Cantador (…) y por iniciativa de los –Gallos- y de muchos otros peluqueros de Guanajuato capital se pusieron de acuerdo con la plataforma Fuerza Capital ahí con Samantha Smith, Presidente del DIF municipal quien es mi esposa y por iniciativa propia, que me da muchísimo gusto, pidieron venir a cortar el pelo a los guanajuatenses que es de gorra café, de gratis, de gorra”.

El alcalde capitalino resaltó que lo único que los peluqueros piden es que en la medida de sus posibilidades es llevar algo de despensa.

Y aunque Navarro mencionó que estaban dando gel antibacterial, cubre bocas y cuidando sana distancia, esto último no se apreciaba entre los peluqueros y los clientes, además de que algunos no portaban cubre boca.

Panista del ayuntamiento no avalan el hecho

“Muy loable que haya peluqueros que quieran donar su tiempo para recortar el cabello y tener un kilo de ayuda, pero la realidad es que no estoy de acuerdo en que haya sido en esta fecha; el Presidente municipal tomó la decisión de que estos tres días cerráramos panteones inclusive hasta vialidad pues en este momento una convocatoria se me hace no conveniente (…) no puedo avalar algo que es contradictorio a algo que la propia administración planteó dentro del Periódico Oficial”, opinó el coordinador de la bancada panista en el Ayuntamiento y miembro del Consejo de Protección Civil municipal Carlos Alejandro Chávez.

Por su parte el edil Armando López Ramírez dijo “no le veo realmente una mala intención al señor alcalde, creo que lo está haciendo por hacer un bien a la ciudadanía (…) si se guardaron la sana distancia y el peluquero tenia careta y cubre boca no le veo mayor problema”.

La Sindico Maria Elena Castro, miembro del Consejo de Protección Civil Municipal, consideró que “es una acción muy loable y también el fin de recaudación pero cualquier que ponga en riesgo a los ciudadanos creo que no es el momento adecuado porque se trata de que la ciudadanía se cuide y que no tengamos en riesgo a ningún ciudadano, considero que es una actividad no esencial (…) estaríamos yendo en contra de lo que nosotros mismos en el Consejo de Protección Civil estamos haciendo”.

Al respecto Cecilia Phöls Covarrubias manifestó “Apruebo la iniciativa de los peluqueros a prestar un servicio con las medidas que estamos pidiendo las autoridades, pero no en público y juntos (…) pudieron haberlo hecho cada uno en sus colonias”.

