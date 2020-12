Cuca Domínguez

Salamanca.- Delincuentes ingresaron al templo del Señor de la Misericordia y de la Virgen Dulce Corazón de María de donde se llevaron 3 tanques de gas, una escalera grande, una consoleta de audio, un paquete de alcancías con dinero que se iba acumulando, rosarios, pulseras y una imagen de bulto del Señor de la Misericordia de unos 30 centímetros que venden para obtener recursos. Además causaron daños a las puertas para poder ingresar, entre otros más.

Ante esta situación, vecinos de la colonia San Juan Chihuahua donde se ubica este templo pidieron mayor seguridad, porque, aunque no escucharon nada, este no es el único ilícito que se registra por la zona.

“Ojalá que después de lo que pasó en el templo haya presencia policiaca porque por esta zona casi no viene la policía”, dijo una vecina.

Josefina Hernández, integrante del patronato de este templo, dijo que el robo se registró durante la noche del martes y madrugada de éste miércoles. Y relató que el ingreso se logró gracias a cizañas con las que cortaron la concertina del alambre de púas que tiene la barda trasera y la malla ciclónica.

Posteriormente, dañaron las puertas del aula de un lado del templo por donde ingresaron para llevarse los diversos artículos y el dinero que no se ha cuantificado porque no se tiene certeza de cuánto sea. Este último corresponde a las intenciones que cobran de los días domingo y las actividades que realizan para juntar recursos para mejoras del templo.

Tristeza, decepción y desesperación

De acuerdo a los integrantes del patronato, esta situación les generó tristeza, decepción, desesperación: “este tipo de situaciones no se pueden generalizar. Por mucho que no se tenga trabajo, por mucho que estemos mal, que no tengamos trabajo fijo, hay otras cosas que se pueden hacer para salir adelante, para subsistir, la solución no está en robar las iglesias”, dijo.

De hecho, dijo Josefina Hernández, acudieron elementos de la Policía Municipal para atender el reporte del robo y le informaron que estarán a la espera de que el sacerdote del templo determine si se presentan las denuncias por este hecho.

“Todo lo que se llevaron fue adquirido con recursos que el patronato ha juntado de las actividades que realizan, con mucho esfuerzo de la comunidad. Este espacio es de todos, hasta de los más malos”, dijo.

En el lugar se pudo observar que las chapas del salón contiguo de la iglesia estaban dañadas, tanto la del acceso frontal como la trasera, el alambre de púas roto y la malla que cerca el lugar también, por lo que se tendrán que reparar para tratar de resguardar lo más que se puedan las instalaciones, luego de que teman que puedan regresar por más cosas.











