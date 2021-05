Ni con permisos por Día de las Madres repuntan ventas en bazar de León

Jessica de la Cruz

León.- Pese a que el estado de Guanajuato se encuentra en semáforo en color amarillo, una vez más la Dirección de Comercio y Consumo del municipio de León dio permisos para que el tianguis del Día de las Madres se instalara en la calle Leona Vicario, aunque la calle lucía con afluencia de compradores, no estuvo abarrotada como ocurrió durante el Día de Reyes.

Desde el viernes se instalaron los comerciantes en esta calle, a la entrada del tianguis hay un pequeño filtro de higiene en donde hay lavamanos, y gel en alcohol, pero ya no hay personal que obligue al ciudadano a porta el cubrebocas y tampoco que se lave las manos.

El tianguis, que cuenta con más de 70 comerciantes, reporta que sí hay afluencia de personas, pero que no está saturado como en ediciones anteriores en las que se había instalado. Incluso son pocas las personas que compran algún artículo de los que están en venta.

Algunos vendedores comentaron que este año no surtieron mucho producto, debido a que no sabían si la gente iba a responder con las compras o no, incluso algunos de ellos traen artículos del año antepasado o de las ventas que les quedaron en Navidad.

LC