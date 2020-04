Ni con multas dejan de pasear

Javier Huerta

Guanajuato.- De acuerdo a la perspectiva del exfuncionario Julio Ortiz, el municipio podría estar en problemas serios de llevar a cabo lo que propuso el presidente municipal Alejandro Navarro, hace un par de días, al decir que planteará a los miembros de La Asociación Nacional de Alcaldes dejar de pagar el Impuesto Sobre la Renta.

El exregidor por el Partido de la Revolución Democrática, Julio Ortiz, opinó que el comentario que el alcalde hizo hace unos días por medio de un video, donde acusaba al gobierno federal de afectar severamente las finanzas del municipio por recortes en participaciones, fue ‘totalmente desatinado’, pues esto podría representar graves problemas para la ciudad de Guanajuato y sus comunidades.

“De entrada ese comentario, es un comentario muy desafortunado, porque pareciera que no tuviera gente que lo estuviera asesorando, gente que lo estuviera apoyando con este tipo de temas que no son nada sencillos y muy delicados. En anteriores administraciones se llegó a tener la problemática de no pagar correctamente los impuestos y eso nos implicó, al Municipio de Guanajuato, tener una erogación de más de 60 millones de pesos, para poder regularizar esta situación”

De no pagar este impuesto, el Municipio estaría violando los derechos de poco más de mil trabajadores del Municipio, pues el dinero que la administración retiene a sus empleados y entrega al SAT es con el que se paga este impuesto.

Del mismo modo, Guanajuato capital dejaría de recibir participaciones por parte de gobierno federal, pues según la Ley de Coordinación Fiscal, en uno de los apartados del Artículo Tercero, todos los pagos que haga un Municipio o entidades municipales sobre el ISR (Impuesto Sobre la Renta), se les devolverá el 100% por vía de participaciones, solo por este acuerdo de coordinación fiscal.

Ortiz señaló que espera que el alcalde solo dijera lo anterior ‘por ocurrencia’, y que existan propuestas “más acordes”, como la difusión de la información de dónde, cómo y a qué hora la gente puede ser acreedora a los apoyos sociales que se necesitan en este momento por el que el municipio y México en general atraviesa. Aunado a la contingencia sanitaria, gran parte de la población carece de acceso a los canales informativos oficiales, en los que se pide que el proceso sea totalmente trasparente.

“Ojala se pueda trasparentar todo este tema y se pueda determinar dónde están los apoyos, a quién le están llegando los apoyos y las convocatorias sean con una publicidad más acorde a nuestro municipio, porque no a todos les está llegando la información, ese es un problema”, concluyó.

