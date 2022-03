Escuelas de San Francisco del Rincón lucen deterioradas por vandalismo y robos que han hecho imposible el regreso a clases presenciales

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- Por robos de equipo y mobiliario de algunas escuelas de San Francisco del Rincón, alumnos no pudieron regresar esta semana a clases, luego de que a partir del lunes se normalizaron de manera presencial.

Martha Elena Serrano Tavares, coordinadora regional de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ), con sede en San Francisco del Rincón, señaló que existe dicha problemática.

A consecuencia de la ausencia de alumnos durante la pandemia, se dieron robos de mobiliario como en los casos de los baños, cables de luz, tuvieras de agua, entre otros elementos necesarios para escuelas de San Francisco del Rincón.

“Durante la pandemia estuvieron robando algunas escuelas. Les robaron lo que fue la luz eléctrica, los baños, tuberías de agua (…) Entonces, las escuelas que aún no tienen las condiciones para regresar son las que no han regresado”, comentó.

La líder sindical expresó que, si las condiciones no son aptas para que los alumnos y maestros estén en las aulas, no lo harán.

En esos casos, explicó, siguen trabajando de manera virtual, y en otras circunstancias, también los profesores hacen llegar los trabajos a los alumnos para continuar con sus clases a distancia.

“Si las condiciones no están aptas, y no son seguras para que los alumnos y los trabajadores estén, no van a ir. Se trabaja de manera virtual. El servicio educativo, no se ha suspendido”, dijo.

Cerca de 27 mil alumnos regresaron a las escuelas a partir del lunes, y se irán integrando de acuerdo a las condiciones.

Escuelas de San Francisco del Rincón, fuera de la estadística

De acuerdo con el estudio ‘Operación regreso a clases’ de México Evalúa y la Iniciativa Educación con calidad del Tecnológico de Monterrey, señala que Guanajuato destacó a nivel nacional por las acciones que realizó para el regreso a clases presencial.

Y es que según el estudio encabezado por Marco Fernández, coordinador del programa anticorrupción en México Evalúa, este señala que Guanajuato invirtió 323 millones de pesos para el acondicionamiento de los espacios educativos y protocolos sanitarios.

