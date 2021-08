Nancy Venegas

Irapuato.- La medalla de oro que obtuvo Jesús Hernández en paranatación de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 dejó un sabor a gloria entre los irapuatenses que, a través de redes sociales, se volcaron en felicitar al atleta. Sin embargo, en Irapuato continúa un tema pendiente que el mismo atleta ha solicitado desde hace ya dos años para su desarrollo: la apertura del Centro Paralímpico.

Desde el 2013 el Centro Paralímpico de Irapuato fue abandonado y el Municipio, durante la administración de Sixto Zetina Soto se negó a hacerse cargo de él, pues implicaba una inversión de un millón 174 mil 800 pesos en ese entonces. A partir de ahí, tanto Gobierno municipal como federal se empezaron a ‘echar la bolita’ sobre su operación durante varios años.

Con los recortes presupuestales federales, Jesús, igual que otros atletas dejaron de percibir apoyos económicos para su preparación y al no contar con instalaciones adecuadas, tenía que sufragar gastos para trasladarse hasta el Centro Paralímpico Mexicano, ubicado en Ciudad de México. Esto, a fin de llevar a cabo todas sus rutinas y entrenamiento que le permitirían mejorar su técnica y que él logró.

En julio del 2019, Jesús y su entrenadora Lidia Hernández buscaban la manera de continuar con los entrenamientos, en otras instalaciones, como la unidad deportiva norte Mario Vázquez Raña. Aún en esas condiciones complejas, el ánimo del campeón paralímpico, ‘Chucho’ Hernández no decayó y compartió:

“Es el momento de salir a dar lo mejor de sí como tal, no hay nada que nos limite, la única limitación que tenemos es la mente, si nos limitamos mentalmente estamos reteniendo la vida, hay mucho que vivir acá fuera. Yo soy un ejemplo, pero quiero que haya más ejemplos para los demás”.

Aunque la situación implicaba también cambiar sus actividades familiares y escolares, pues el contacto con sus seres queridos se limitaba a unas cuantas horas, ‘Chucho’ optó por continuar por el deporte contra toda adversidad para demostrar que siempre hay que “luchar siempre por los sueños”.

“Yo estaba en una cama, no podía moverme. El deporte ha sido mi rehabilitación, mi superación y también para la gente del deporte convencional al mostrarles que no hay una limitación como tal, que hay que luchar siempre por los sueños, que sí hay problemas, pero el problema más grande es limitarse a no crear y no creer”.

A las autoridades

Positivo, llamó a las autoridades a creer y fomentar el deporte como la respuesta contra la violencia que atraviesa Guanajuato y señaló que confiaba en la buena voluntad del Gobierno federal y la titular de la Comisión Nacional del Deporte, (Conade), Ana Gabriela Guevara, para que se rehabilitara el Centro Paralímpico.

“Crean más que nada en todo el deporte como tal, que sigan fomentando la educación, que no se olviden que el deporte es fundamental para alejar la violencia y desarrollar el tejido social para el bien de las comunidades del estado de Guanajuato. Estoy muy agradecido con las autoridades por lo que han venido haciendo no tengo nada que reclamar, al contrario, agradecer y que sigan colaborando con esto”, comentó el campeón paralímpico.

Sin embargo, la acción no ha ocurrido y el edificio sigue en desuso desde el 2013, pese a las propuestas hechas por los Gobiernos estatal y municipal para que cedan el inmueble y se reactive.

