El pintor Néstor Martínez presenta su obra “Andares de mi vida: en Cuba, Irapuato y Acámbaro”, donde plasma el amor por su tierra

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- Néstor Martínez Ramírez, un pintor acambarense que no olvida sus raíces, rememora a través de su pincel las tradiciones y la vida cotidiana de su tierra. Así, con ilustraciones que hacen alusión a costumbres acambarenses como su pan dulce, el ferrocarril o sus pescadores, el artista expone su obra en el Instituto Municipal de la Cultura (IMCA) en la galería principal.

Martínez Ramírez precisó que la obra pictórica se titula “Andares de mi vida: en Cuba, Irapuato y Acámbaro”. También agradeció que en este momento de su vida puede dedicarse con más soltura al arte.

“Satisfactoriamente, al llegar a esta etapa de mi vida invernal, me siento complacido al aprovechar y dedicarle más tiempo a lo que me gusta, como las artes plásticas. (…) ¿Qué estilo?, ¿Impresionismo? ¿Contemporáneo? ¿Clasismo? ¡No sé! En mis viajes por nuestro hermoso México y muy especialmente a la Republica de Cuba, llevo mis inseparables cámaras fotográficas, y los temas emblemáticos que más me gustan los plasmo en lienzos que yo mismo preparo”, confesó.

Fotos: Onofre Lujano

El artista recordó al ya fallecido Raúl Zarate (QEPD), maestro pintor irapuatense, que en 1979 le dio un consejo que aún hoy atesora.

“‘Deja que tu obra hable por ti’, me decía, y cuánta razón tenía”, platica.

“Las artes plásticas no tienen fronteras”

También dedicó unas palabras para fomentar a todas las personas a encontrar su refugio en el arte.

“Los invito a que tomen los pinceles, aún sin que tengan habilidades. Uno de los objetivos del arte es despertar más cultura, sensibilidad, interés, el deseo de encontrar, y aprovechar en sí mismo el inmenso dinamismo que conlleva, sirviendo como una terapia ocupacional independientemente de su vocación, ocupación o profesión actual. ¡Porque en las artes plásticas no existen fronteras!”, concluyó

Fotos: Onofre Lujano

En el evento de inauguración, el pintor estuvo acompañado por el maestro José Francisco Hernández; el director del IMCA, Leonardo Arturo Amezcua Ornelas; la diputada federal Esther Mandujano Tinajero; el exportero del Club América, Cirilo Saucedo Rosas; y Javier Maldonado, mejor conocido como Koreano, entre otros invitados.

JRP